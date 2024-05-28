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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／稱「沒炒股」被綠司法迫害　傅崐萁：大家給我機會救台灣

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，國民黨立委傅崐萁發言。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委傅崐萁。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟、崔至雲／台北報導

立法院會歷經近日紛擾後，今（28日）三讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，場外民眾聚集抗議怒吼。三讀後登記發言時，國民黨黨團總召傅崐萁高聲表示，自己身為全國唯一的九年五星級市長，卻被民進黨用刑法一百條意圖犯來辦，「但我不但沒有內線交易，也沒有炒股！」認為都是民進黨司法破害，國會改革法案三讀後，要給人民一個新台灣。

傅崐萁說，從今天開始，台灣不再是世界民主社會的侏儒，而是國會有權的民主國家，過去八年民進黨一黨獨大，順我者昌、逆我者亡，「全國唯一的九年五星級市長傅崐萁，卻被民進黨用刑法一百條意圖犯來辦我，但我沒有內線交易，卻用意圖影響行情把五星市長打入大牢。」

傅崐萁感嘆，他以為他會是最後一個，但看到楊文科、林姿妙、謝國樑跟柯文哲都成為司法迫害的受害者，讓他很難過；傅崐萁也感謝全國鄉親，讓他站在這裡救台灣，「改變貪汙腐敗的民進黨！台灣不是民進黨、不是賴清德的，要成立民間特偵組，給兩千三百萬人民一個全新的台灣。」

藍委楊瓊瓔則指出，有人說國會強化調查權已經等了三十年，30年前民進黨開始推動國會改革，2016年國會改革是蔡英文的重要政見允諾，但是現在的執政黨面對國會改革，全力文攻武嚇，甚至禁錮國會院長、威嚇議事組人員，搶奪秘書長的資料，創下世界的笑話，但是還是謝謝民進黨、國民黨、民眾黨大家合力正式三讀通過，這是歷史民主的進步，因為未來不管是誰執政，人民有絕對權力公開透明監督，因此今天非常重要，不管是光電、雞蛋等等弊案，透過這樣的機制，讓我們可以還權於民。

「蔡英文前總統，我們做到了！」藍委羅廷瑋說，民進黨在三十年前推動要改革，提出國會改革相關事項是希望中華民國可以向前進、更加進步，也因此民進黨1993-2016年都提出國會改革的方案，蔡英文2015年12月所發的臉書，曾諾國會要改革，她寫下「立法委員應扮演監督政府的改革，但是國民黨是多數，因此是國會改革的絆腳石」，現在誰是絆腳石？誰是政治紛擾？答案顯而易見，現在又是誰讓國會效率無法彰顯？國會改革延宕30年，很艱辛很困難，歷經了許多造謠抹黑，但是在野黨終於完成，一起為中華民國努力，捍衛言論自由，「中華民國的人民是我們的老闆，我們一起加油」。

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