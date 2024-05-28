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大陸 大陸焦點 特派現場

9年前買4千顆比特幣！陸男「找回硬碟」對話瘋傳　專家說話了

▲▼比特幣,筆電,虛擬貨幣,加密貨幣,挖礦。（圖／免費圖庫pexels）

▲比特幣是主流虛擬貨幣之一，現在的每顆價值將近7萬美元。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

虛擬貨幣近幾年來漲幅相當誇張，其中的比特幣（BTC）如今已超過6萬美元，更是一度衝破7萬美元大關。對此，有大陸網友指稱，他的父親2015年時買了比特幣，如今他成功破解了硬碟，在裡面發現了超過4,000顆的比特幣，貼文曝光後，瞬間掀起大量討論。

大陸一位民眾日前向朋友表示，他的父親2015年有購買比特幣，後來不慎遺失，沒想到竟是藏在舊電腦的硬碟裡，如今成功破解硬碟，已經將過去購買的比特幣找了回來。

▲▼有大陸民眾指稱，父親9年前買了4,000顆比特幣，如今已成功找回硬碟並破解。（圖／翻攝微博）

▲▼有大陸民眾指稱，父親9年前買了4,000顆比特幣，如今已成功找回硬碟並破解。（圖／翻攝微博）

▲▼有大陸民眾指稱，父親9年前買了4,000顆比特幣，如今已成功找回硬碟並破解。（圖／翻攝微博）

從民眾拍下的截圖可以看見，他的比特幣餘額超過4,000顆，換算下來價格十分驚人，以當天與美金匯率計算的話，總價值高達2.74億元（約新台幣88億元）。

驚人的照片在網路上曝光後，立即掀起大量討論，不少網友對此驚喊，「想知道15年比特幣多少錢一個」、「不創業不投資不玩金融槓桿，穩穩當當，這些錢十輩子都花不完」、「真的就恭喜他，假的也恭喜他…和我們無關，哈哈哈！」

▼民眾貼出了虛擬錢包的網址、餘額，掀起大量討論。（圖／翻攝微博）

▲▼有大陸民眾指稱，父親9年前買了4,000顆比特幣，如今已成功找回硬碟並破解。（圖／翻攝微博）

不過，事後有專家表示，社群聊天紀錄當中，指稱這個錢包被破解、找回，消息是虛構的。專家說，該網友張貼的錢包網址內，確實有4,000枚比特幣，且該錢包2011年6月間被轉入4,000枚比特幣以後，裡面的比特幣就一直沒有被移動過。

因此，有不少幣圈人士直言，「這錢包地址是真的，全網公開可以查到。但是沒金鑰他說個屁，有能耐讓他登錄錢包交易或轉帳一筆，證明是他的」、「假死了，看連結上記錄是2011年的幣，在一個網站上有公開無密碼的錢包文件，等待破解」、「這個網址的交易紀錄，從2011年開始就有比較頻繁交易。所以，這個說法就是假的。」

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