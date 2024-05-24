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快訊／幫詐團洗錢2700萬有串滅證之虞　徐巧芯大姑夫妻延押2個月

▲▼徐巧芯 聯訪 說明週刊報導相關。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕、姊夫杜秉澄及朋友林于倫，因涉幫助詐欺集團洗錢、2個月內以買賣虛擬貨幣名義轉帳提現2700萬元，今年（2024年）3月經台北地檢署搜索約談後聲押禁見獲准，因2個月押期將在本月（5月）27日屆滿，檢方預先聲請延押，台北地院召開延押庭調查後，今（24日）裁定劉女3嫌延長羈押2個月，並禁止接見通信，可抗告。

北院裁准延押理由指出，分別訊問杜秉澄、劉向婕、林于倫後，依前次羈押庭訊問時所獲卷證資料、以及前次羈押後之卷證資料等，仍認3嫌共同涉犯《刑法》第339條之4第1項第2款加重詐欺取財罪、《洗錢防制法》第14條第1項洗錢罪，且犯罪嫌重大。

此外，劉女3嫌在集團中的實際分工、涉案程度深淺、龐大被害人數及金額、多次層轉帳戶的複雜性，以及3嫌各自已獲得利益多寡，因3嫌均仍否認犯行前提下，有待偵查進一步釐清。

▲▼徐巧芯大姑劉向婕(左)涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲國民黨立委徐巧芯丈夫的姊姊劉向婕（左），涉共犯洗錢罪嫌被羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

法官認定劉女3嫌羈押原因中，關於《刑事訴訟法》第101條第1項第2款（勾串滅證）、第101條之1第1項第7款（反覆實施同一加重詐欺罪嫌），有事實足認有勾串共犯、湮滅證據、以及短期內再犯詐欺取財之虞，羈押原因仍存在，且非以羈押之方式無法保全證據。

法官斟酌公共利益維護與被告權益保障，衡量比例原則後，仍認實無法以具保、責付、限制住居替代，而有羈押之必要，裁定劉女3嫌從本月27日起，均延長羈押2個月，並禁止接見通信。

檢方調查顯示，劉向婕和丈夫杜秉澄在2023年初就曾捲入詐欺案被偵辦，後因證據不足獲不起訴，但劉向婕名下的京品國際國際公司、及杜秉澄的漢澄稀土材料公司等帳戶因此被列為警示，無法使用，劉、杜2人為繼續幫忙詐欺集團洗錢抽佣，劉女的高中同學林于倫提供東霖公關公司帳戶使用。

▲▼劉向婕的丈夫杜秉澄涉嫌共犯洗錢罪遭收押。（圖／記者劉昌松攝）

▲劉向婕的丈夫杜秉澄（中）涉共犯洗錢罪嫌被羈押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

台北市警局刑警大隊接獲報案，有民眾誤入投資詐騙陷阱，把錢匯入指定帳戶受騙，警方報請北檢指揮偵辦，發現2023年7月到同年9月間，至少有2700萬元經過2、3層的轉帳，最後進入東霖公關公司帳戶，然後由劉女等人提領一空。

檢警專案小組今年3月25日發動搜索，拘提劉向婕、杜秉澄、林于倫，3人都否認犯案，辯稱從事虛擬貨幣交易，不知道買家付款來源是非法的，檢方不採信，以劉女和丈夫剛因涉詐而被凍結帳戶，有反覆實施同一犯罪之虞等理由，聲請羈押禁見劉女3嫌獲准，並依領款與對話紀錄追查幕後洗錢共犯中。

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