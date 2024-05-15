高雄警勾結詐團！竟是賭博網站代理商　涉5罪今遭聲押

▲高雄林園分局洪姓員警涉嫌詐騙，並擔任賭博網站代理商。（圖／記者陳宏瑞攝）



記者蔡佩旻、吳佩蓁／雲林報導

雲林地檢署去年7月間緝獲詐欺集團車手，查出高雄林園分局陳姓員警涉嫌勾結詐騙集團，並擔任軍師幫查個資，甚至還傳授詐騙話術，誘人購買虛擬貨幣，再從中抽取不法利益，遭聲押獲准，檢方指揮警調擴大偵辦，發現另名洪姓員警疑似參與其中，並且擔任賭博網站代理商，今向法院聲請羈押。

檢方14日上午，親自率隊至高雄搜索林園分局港埔派出所等10處，並通知洪姓員警等7人到案說明，經偵訊後，認定洪員等5人，涉犯組織犯罪條例、刑法公務員包庇他人、意圖營利供給賭博場所、聚眾賭博、加重詐欺等5罪嫌，其中洪姓員警於今（15）日上午8時許，向雲林地方法院聲請羈押，另外4人分別予以3萬元、2萬元、2萬元、2萬元予以具保。

檢方經追查發現，此詐騙集團組織龐大、分工精細，已經陸續羈押20餘名被告，粗估詐騙金額高達1億7000多萬。

檢方將持續追查詐騙集團，守護民眾財產安全，亦呼籲民眾投資任何虛擬貨幣，應在具有公信力之公開市場進行交易，切莫隨意輕信他人說詞，下載任何投資群組所推薦之APP，亦應避免以現金交易，徒然增加遭詐騙之風險。

