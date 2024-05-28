快訊／羅智強遭邱議瑩「打臉」搶手機　徐巧芯尖叫助陣揪邱衣領

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（28日）繼續審查「國會改革」法案，目前針對《立法院職權行使法》只剩下部分條文尚未審查，但藍白兩黨支持民進黨版的修正動議皆不予修正，二讀後有望進行三讀，但越靠近二讀完成，議場內衝突卻突然升溫。民進黨立委邱議瑩突衝上前打了國民黨立委羅智強一巴掌，並欲揮掉羅的直播手機，藍委徐巧芯見狀也衝上前加入混戰，揪住邱議瑩衣領反擊。

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和羅智強起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

今立法院議場大門7點準時打開，國民黨順利佔領主席台，不過國民黨、民進黨立委將各自布條、標語放滿、掛滿議場，五顏六色的標語分別有「要改革、要查弊」、「黑箱惡法、違憲擴權」、「綠色芭樂、誠信掃地」、「踐踏民主、藐視人民」等多不勝數。

▲立法院表決國會改革法案，邱議瑩和羅智強起衝突。（圖／記者林敬旻攝）

下午三時，綠委邱議瑩拿扇子打了羅智強一巴掌，認為再生醫療法原本就應該排在第一案，卻被藍委洪孟楷擋下來，而國民黨不斷阻擋，又被羅智強嘲諷，因此終於忍無可忍，羅智強則嗆，道理講不過就衝過來打人，「我只有講散會要怎麼審再生醫療法，她就衝過來打人！」在一旁要替羅智強討公道的徐巧芯也不斷高聲怒吼，「邱議瑩打羅智強一巴掌啦！民進黨丟臉啦！要吵架就吵架幹嘛動手啊？」場面一度混亂。

羅智強辦公室隨後對此回應，議事攻防應當以理服人，民進黨邱議瑩在國會殿堂公然採取暴力行為，語出威脅「你是沒有被人打過」，不只玷汙選民託負，更對台灣民主造成傷害，羅智強委員對民進黨之暴力行徑，表示遺憾。

而針對邱議瑩今日對羅智強實施暴力，用扇子搧耳光之行為，羅智強辦公室也予以最嚴厲之譴責，並將研擬後續法律處理，以正國會議事風氣、遏止民進黨此次審理國會改革法案中打警察、打記者、撞議事人員、攻擊在野黨委員的種種暴行。