爆卓榮泰致電韓國瑜「盼暫緩三讀」　黃國昌：立院議事是政院可置喙？

▲立法院表決國會改革法案，民眾黨立委黃國昌用手機直播。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

立院院會28日審議國會改革法案，稍早《立院職權行使法修正草案》內容全數完成二讀，立法院長韓國瑜召集3黨團幹部至後方辦公室協商、交換意見。民眾黨團總召黃國昌爆料，行政院長卓榮泰稍早打給韓國瑜，轉達希望可以暫緩三讀程序，「我覺得很奇怪，立法院議事程序進行，是行政院長可以置喙的嗎？會不會稍微太扯一點？」

立法院會審國會改革法案，黃國昌近來不斷透過YouTube頻道全程直播，逐條對外說明民眾黨的立場，希望破除民進黨抹黑攻擊。當《立院職權行使法修正草案》全數完成二讀後，韓國瑜喊話邀請3黨黨團幹部到議場後方的休息室協商。

黃國昌事後透過直播表示，民進黨雙標真的讓人歎為觀止，剛剛黨團幹部跟他回報，民進黨要求等一下不要進行三讀程序、暫緩三讀程序，「當然不可能按照民進黨立委所希望的樣子。」

此時，黃國昌爆料，「比較詭異的是，我們行政院長卓榮泰似乎有打給韓國瑜，轉達這樣的請求，我覺得很奇怪，立法院裡面議事程序進行，是行政院長可以置喙的喔？這行政院長連行政、立法的分際，都不知道怎麼守了嗎？會不會稍微太扯了一點？」

據了解，卓榮泰打給韓國瑜，表達會跟民進黨立委溝通，但希望今日三讀程序能夠暫緩。而黃國昌強調，民進黨要阻礙國會改革的這件事情，大家都很清楚，但他的意志非常堅定。