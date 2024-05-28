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「晴空匯」火警燒出危機！陳其邁視察搶救SOP　允支持設備升級

▲▼新竹28F大樓火警燒出危機！陳其邁實地視察　允支持消防設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁視察高雄消防局，允支持設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」28層社區大樓26日晚間發生火警，造成勇消李詠真、周立鑫不幸殉職，燒出高樓火警危機。高雄市長陳其邁今（28）日前往高雄市消防局第一大隊成功分隊視察，關切高樓火災搶救的重要性，並允諾市府在消防設備方面會全力支持。

針對近來高樓火警事件引發外界關注，陳其邁上午前往高雄市政府消防局第一大隊成功分隊視察，關切高樓火災搶救的重要性，並實地了解相關戰術及裝備。

陳其邁點出科技防災的重要性，要求檢視高樓救災技術或新器材上，是否需要加強，請消防局長王志平提出需求規劃，也強調消防弟兄在設備、戰術與演練上，都要達到最佳狀態，以面對高樓建築趨勢的環境變化。

▲▼新竹28F大樓火警燒出危機！陳其邁實地視察　允支持消防設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁上午前往高雄市政府消防局第一大隊成功分隊視察，關切高樓火災搶救的重要性。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新竹28F大樓火警燒出危機！陳其邁實地視察　允支持消防設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

他指出，未來將由林欽榮副市長統籌，包含雲梯車與人員裝備升級，在消防配備上，給予消防弟兄最大的支持，對於位在人口集中、大樓較多的區域，如仁武或楠梓，消防分隊的配備也必須要重新盤點與調整。

在視察過程中，陳其邁也聽取消防局簡報有關高樓火災搶救戰術及部署，了解面對高樓火災時，如何有效地進行搶救行動，包括確保個人防護裝備穿戴完整、初期火勢控制、快速疏散居民、緊急昇降機控管、遙控無人機運用及高效運用消防設備等戰術。

▲▼新竹28F大樓火警燒出危機！陳其邁實地視察　允支持消防設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁與林欽榮在此次視察時，也向消防同仁深深一鞠躬。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新竹28F大樓火警燒出危機！陳其邁實地視察　允支持消防設備升級。（圖／記者賴文萱翻攝）

消防局今實際操作，展示現有雲梯車功能及操作方式，消防局表示，相關雲梯車具備升降技術和強大的救援能力，能夠迅速抵達高樓層，為火災搶救的利器。

此外，消防隊員展示從頭盔、消防衣帽鞋到空氣呼吸器的全套裝備，並現場演示裝備使用方法及入室安全管制，讓陳其邁了解消防個人防護裝備及空氣呼吸器的使用情況。

陳其邁與林欽榮在此次視察時，也向消防同仁深深一鞠躬，感謝他們總在第一線身負重任全心投入救援，並請消防同仁們在出勤時，務必注意自身安全，隨時回報狀況，也允諾市府在消防設備方面，會給予全力支持。

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