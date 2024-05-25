五月天演唱會「一句話」惹議　陳其邁：尊重表演自由

▲ 五月天鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）

記者吳奕靖／高雄報導

央視22日在微博發表聲明，堅稱「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，引發網路熱議。同日，五月天阿信在演唱會上脫口「我們中國人」，雖未轉發央視微博，但此言一出，現場中國歌迷熱烈歡呼，網路上也引起廣大討論。對此，高雄市長陳其邁喊話：「我們也應該要尊重演藝人員他們表演的自由，給予他們更大的空間」。

陳其邁在今天（25日）出席「愛河端午龍舟嘉年華-龍舟點睛」活動時，被媒體問題天團「五月天」在演唱會上脫口說「我們中國人」的看法，陳其邁說：「我想五月天之前在中國（被施壓），有被說所謂的假唱事件，我個人的看法是覺得說這一連串的事件，我們還是要呼籲中國應該要尊重表演的自由還有言論的自由，能夠給演藝團體或個人更多表演的空間，而不是用這種逼藝人或演唱藝人表態、表忠的這種方式，這個只是會讓人家覺得更厭惡，我們也應該要尊重演藝人員他們表演的自由，給予他們更大的空間」。

▲五月天。（圖／翻攝自Facebook／五月天）

不過近幾年，五月天都在高雄左營世運主場館舉辦演唱會，是否會影響到未來到高雄演唱，陳其邁也說：「當然我們都歡迎所有的團體到我們高雄開演唱會，但是我再三強調的重點是說，呼籲中國停止用這種政治的壓力強迫藝人做表態的行為，這個是要譴責的」。

整起事件就是五月天在鳥巢開演唱會，而阿信在演唱會說「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，這句話引起現場大陸歌迷熱烈歡呼，而陸委會副主委兼發言人梁文傑23日在記者會上表示，每一個藝人可能都有自己的立場，也有為了「現實生活」所不得不的作為，只是在做這一些作為的時候，希望這些人能夠考慮一下培養他們的地方的人的心情、考慮一下自己出生的地方。