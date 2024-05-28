恐怖現場！惡劣情侶欠7個月房租跑路　丟13隻貓咪垃圾堆中瀕死

記者戴上容／新北報導

新北市三重驚爆「惡房客」驚悚事件！大智街上一名房東慘遭情侶房客欠租7個月，積欠超過12萬元，偷偷搬家後竟留下恐怖垃圾山，更令人髮指的是，房仲開門竟驚見13隻脫水貓咪，貓咪們疑似跳窗求生，場面宛如恐怖片現場。動保處表示，飼主必須在6月5日前出面說明，否則最高可處15萬元罰鍰。

▲▼ 惡房客把租處住成垃圾屋，還留下13隻貓咪在沒水沒電的地方生活，害這些貓咪險些喪命 。（圖／民眾提供）

據了解，這名惡房客已在三重大智街公寓頂樓租住2至3年，今年4月退租後從未回來整理。屋外垃圾成堆，屋內更是慘不忍睹，散發出陣陣惡臭。房仲陳先生無奈透露，房客已欠租7個月，總金額超過12萬，且完全聯絡不上人。

據現場畫面顯示，屋內滿地垃圾，環境骯髒不堪，窗戶大開，貓咪為求保命拚命想跳窗，一些虛弱的貓咪則在角落瑟瑟發抖。據統計，現場留下13隻可憐的貓咪，牠們蜷縮在書桌下和床上。房仲研判，這些貓咪在沒水沒飼料的環境中已經生存約2周。他緊急求助友人po文，希望大家幫忙救貓。清理費用粗估達10多萬，房東已考慮對房客提告。

▲▼ 貓咪脫水＋營養不良 。（圖／民眾提供）

新北市議員王威元見到資訊立即關注，他協助媒合房仲陳先生、新北動保處及流浪動物之家等相關單位，讓這些貓咪獲得妥善安置。新北市寵物商業公會理事長侯兆誠也伸出援手，捐贈貓砂和飼料，王威元更親自負責這些貓咪後續的絕育、預防針、晶片植入及認養事宜。

新北動保處表示，房東可協助代養，飼主必須在6月5日前出面說明並帶走貓咪。若逾期未處理，將依《動保法》第5條第3項視為棄養，最高可處15萬元罰鍰，且飼主將被列入黑名單，終身不得再飼養犬貓，還需參加3小時教育訓練。這些貓咪若無人認養，將成為流浪貓，送往動物之家收容。

▲▼ 議員王威元趕緊媒合各單位救助貓咪 。（圖／議員王威元服務處提供）