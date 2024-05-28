失控畫面！正義女勸違停公車站休旅車　駕駛秒變「啊啊男」狂吼

記者張君豪／新北報導

5月27日新北市汐止區忠孝東路222號前公車站前發生汽車違停遭到後方要進站的公車鳴喇叭示警後，駕駛失控吼叫的脫序案件，但駕駛失控影像被傳到網路平台後，汐止警方展開調查，發現該時段並未有民眾報案、調閱新北市警局交通違規檢舉系統、警方尚未接獲民眾檢舉違規，但汐止警方強調將會依規定製單告發開罰。



▲汐止區忠孝東路發生汽車違停公車站，警方強調會依法開罰。（圖／翻攝畫面）

民眾錄下畫面中，駕駛黑色休旅車的駕駛因臨停公車站遭民眾勸阻後，居然如脫序巨嬰般在駕駛座上吼叫抗議，絲毫不在乎民眾勸阻和違規臨停擋道的違規行為。

汐止警方回應表示：民眾於網路影音平台發布影像，一自小客車於5月27日在汐止區忠孝東路違規臨停於公車停靠區，轄區汐止派出所目前未接獲報案及民眾檢舉。經檢視民眾發布之影片，該自小客車於公車站十公尺內臨時停車，依〈道路交通管理處罰條例〉55條規定，可處新臺幣3百元以上6百元以下罰鍰。警方強調：將持續加強巡查取締，民眾如遇有違規案件，可撥打110報案或逕至警察局交通違規檢舉系統檢舉。

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