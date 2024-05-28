廢水毒害台中大里溪！重金屬鉻超標15倍　2業者爽賺1.8億要沒收

▲台中市大里溪廢水問題找到真兇，是上游2間金屬工廠偷偷排廢水，專案小組鑽進下水道採檢，找到鐵證。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中市大里溪飽受摧殘，接連傳出死魚案件，地方人士早就質疑是上游工廠偷排廢水釀禍。檢警環多單位先前執行搜索專案，鎖定2間專門處理金屬的唐振工業公司、嘉仕寶公司，專案小組還鑽進下水道採集樣品，果真測得「重金屬鉻」濃度超標15倍，嚴重影響水質。全案近日偵結，估計2間業者不法所得1億8961萬將沒收，共8人依水污染防治法、公共危險罪起訴在案。

保七總隊第三大隊指出，本案由台中地檢署指揮偵辦，與環境部、台中市政府環保局組成專案小組，前年12月、去年4月執行專案搜索，查獲唐振工業公司、嘉仕寶公司未妥善操作污染防治設施，未經處理有害健康廢水，再私設管線、調整流向將重金屬廢水排出溝渠，水流匯集到大里溪，嚴重影響河川水質。

環境部、台中市政府環保局人員為搜集樣品採證，不只摸黑穿梭在公墓之間，忍受蚊蟲叮咬、蛇類出沒，甚至冒險鑽進下水道箱涵採集廢水，最終順利採檢出重金屬鉻、銅、鋅、鎳都超標，其中一間所排放的鉻濃度超標15倍，相當離譜。

專案小組現場搜索後，將2家業者沉水馬達、相關帳冊查扣，當場勒令停工。經查，2間業者不法獲利分別為1億2649萬及6312萬，都將被沒收。全案事證明確，檢方近日偵結，依照水污染防治法、公共危險罪起訴8人。