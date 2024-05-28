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社會 社會焦點 保障人權

34歲勇消剛買房準備成家卻殉職　高虹安哀悼：員額將增至496人

 記者劉人豪／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」26日深夜10時55分發生火警，勇消39歲李詠真、34歲周立鑫不幸殉職，事發後李詠真的妻子以及周立鑫的女友，淚捧牌位重回火場招魂，痛失兩名部屬、當時擔任帶隊官的分隊長陳佳民也趕到現場，由於2樓封鎖中，因此招魂在一樓進行，約莫半小時儀式順利結束，李詠真太太在親友攙扶下離去，天空此時也飄起細雨，彷彿與家屬同悲。

▲▼2勇消殉職（左周立鑫、右李詠真）。（圖／記者陳凱力翻攝、新竹消防局）

2勇消殉職（左周立鑫、右李詠真）。（圖／記者陳凱力翻攝、新竹消防局）

消防局火災調查科今（28）日完成初步鑑定，研判為地下室一樓電纜線因故短路而引發火勢。對此，新竹市長高虹安發文指出，立鑫剛買下房子準備成家立業，沒想到遇此劫難，為提升救災戰力及落實保障市民安全，市府已修訂消防局編制員額，由380人增加至496人，希望於120年達成勤一休二制，亦可使消防人員服務人口比降至1:920，減輕同仁繁重的勤務負擔。

▲殉職勇消妻子、女友淚捧牌位回火場招魂結束，天飄細雨同悲。（圖／記者黃彥傑攝）

▲殉職勇消周立鑫女友淚捧牌位回火場招魂。（圖／記者黃彥傑攝）

高虹安給消防同仁的信如下：

自昨夜開始，相信許多同仁們一夜沒闔眼，我也是。一場無情的火災，讓詠真和立鑫永遠離開了我們。

我知道，同仁們帶著悲痛萬分的心情，仍不懈怠地堅守崗位救災，疏散一批一批的住戶，保衛市民朋友的安全，完成詠真和立鑫生前最後一次重要的任務。厚重的防火衣和裝備，外面滿佈著油漬，裡面則是數不清的汗水和淚水。謝謝您們，城市的英雄。

▲▼ 高虹安 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

▲高虹安給消防同仁的一封信。（圖／翻攝自Facebook／高虹安，下同）

昨天半夜一收到世恭局長的消息，我便趕赴新竹台大和馬偕醫院，今天上午則到殯儀館，探視和慰問詠真和立鑫的家屬。和親愛的家人天人永隔，那種痛和煎熬，我僅僅是抱著他們、撫慰他們，都能感受得到微小身軀所承受之重。我和市府團隊雖無法代替家屬將這些傷痛熨平，但能為詠真和立鑫親愛的家人做的，我們都會盡力去做。

▲▼ 高虹安 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

市府將擇期為詠真和立鑫舉辦聯合公祭，之後分別入祀苗栗、高雄忠烈祠。我一早也向總統府、行政院申請頒發褒揚令、楷模獎章，兩位英勇消防同仁亦將追晉分隊長。內政部劉部長、消防署蕭署長今午來到竹市拈香時，我亦和兩位中央長官確認因公殉職撫卹金發放事宜，期能協助家屬完成後事，送詠真和立鑫最後一程。

我還記得去年八月，因詠真於救護車上順利協助孕婦接生，我特別請世恭局長安排他到府內市務會議接受表揚，今天遇到詠真的爸爸，他也說他記得詠真和他說過這段故事；立鑫經常執行許多緊急救護勤務，救回許多心肌梗塞的市民朋友性命，立鑫的媽媽也告訴我，立鑫說來到新竹市服務後，他的休假比較多，也剛剛買下房子準備成家立業，沒想到遇此劫難。

▲▼ 高虹安 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

我相信，詠真和立鑫可愛的面容、英勇的事蹟，將永遠與我們同在。每一位打火英雄，都是守護城市不可或缺的存在，中央和地方政府，也必須盡全力守護您們。

為保障消防同仁的權益，市府在去年已將超勤加班費由1萬7000元提高到1萬9000元，也努力在消防設備上不斷增添預算更新，去年編列的113年預算，亦添購一台全新的雲梯車。

▲▼ 高虹安 。（圖／翻攝自Facebook／高虹安）

然而，因應新竹市人口快速成長及救災救護勤務量增加，我們仍面臨到員額不足的問題，因此，為提升救災戰力及落實保障市民安全，市府已修訂消防局編制員額，由380人增加至496人，以紓解消防人力不足的情形，希望於120年達成勤一休二制，亦可使消防人員服務人口比降至1:920，減輕同仁繁重的勤務負擔。

再次感謝每一位消防同仁，感謝您們在每一個平凡和不平凡的日子裡，為這座城市所做的一切。願詠真、立鑫安息，願所有消防同仁在艱鉅任務後，能平安回家。

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