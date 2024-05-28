陳玉珍指控「政府監控人民」　民進黨：過度幻想

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委陳玉珍今（28日）引述民進黨政策會執行長王義川談話，指可以用手機訊號定位分析群眾年齡，並質疑民進黨政府若用電信來偵查誰有參加群眾運動，是人權大倒退。對此，民進黨發言人卓冠廷說，民進黨沒有相關設備，也無法進行調查，「實在是過度幻想」。

王義川昨晚在政論節目談及，可以用手機訊號的定位，去分析出在立法院外頭的群眾年齡，與之前太陽花群眾有沒有重複。對此，陳玉珍今天批評，「難道老大哥還在？」她說，如果民進黨政府真的用電信來偵查誰有參加群眾運動，誰沒參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，要求檢調應主動介入調查此案。

對此，卓冠廷表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法。過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信令資料進行大數據分析。

卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。昨晚王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查。

卓冠廷指出，陳玉珍將王義川的發言曲解為國家機器的運作，甚至扯到國安單位，實在是過度幻想。如果陳對此有疑問或是不懂之處，可以問一下新北市交通局，了解新北耶誕城的人流調查是如何進行的。他也強調，民進黨絕無監控人民之事，呼籲國民黨勿作不實揣測。