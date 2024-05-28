與林國成「密談」高雄藍白合全都錄！　柯志恩怨：八字還沒一撇

▲藍委柯志恩。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院今（28日）續審查國會改革相關法案，為了搶佔主席台，昨晚國民黨立委、民眾黨立委在議場門口輪班守候，由於電子媒體在現場全程開直播，不小心錄下民眾黨立委林國成和國民黨立委柯志恩大談2026年高雄市選舉要「藍白合」，林還跟媒體表示「我們在講秘密」要求關靜音。柯志恩受訪時感嘆，「立法院就好像楚門世界一樣」，純粹是朋友私下在聊天。

據直播內容可以聽到，林國成、柯志恩，以及國民黨立委翁曉玲、王育敏正在議場前輪班，林國成先表示「國民黨用無黨還會上」，柯志恩也附和，「里長啊，我們高雄里長就是國民黨最好用無黨籍，最好是別掛國民黨，屏東也是啊」，王育敏則認為「議員啦，議員無黨籍也會。」柯志恩再提到「我們議員也…我們通常是里長。」

這時林國成主動轉移話題說「我們這個事情弄好了（指法案三讀後）以後，去看看你們柯氏宗親吧」，柯志恩詢問「柯氏宗親哦？柯P（指民眾黨主席柯文哲）哦？另外一個柯P嘛？」，林國成回話「對。因為我跟你講哦，高雄是我負責，我一直在促成…我跟你講哦，像台中就好（指向王育敏），他們真的是…他們私底下在…。」

突然柯志恩意識到旁邊有媒體，趕緊詢問，「欸你們有在拍啊？」。記者表示「沒有，沒有在拍，就這一台…我把聲音關掉，聲音關掉。」林國成隨即說，「因為我們在談秘密。」

對此，翁曉玲今日受訪還原昨晚現場指出，昨天輕鬆場合大家委員聊天，國民黨昨天有三位委員包含她、柯志恩、王育敏留守，林國成來探班，在議場門前座位上面分享選舉經驗，聊聊天而已沒有談機密大事，「選舉事情至少還要一年半以後，大家朋友底下私底下閒聊，沒有觸及選舉敏感議題」。

柯志恩則說，昨天直播只是大家閒聊，大家聊在地方上政治上的事，純粹是朋友私下在聊天，「八字還沒有一撇！」距離2026還有兩年，居然把私下聊天當新聞，很無聊又很誇張，「立法院就好像楚門世界一樣，以後講話都要注意了」。

