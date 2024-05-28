立院外發向日葵！藝人楊烈現身「青鳥行動」：讓他們聽見我們的聲音

▲公民團體與民眾聚集立法院外。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

藍白強推國會改革引發社會反彈，今（28）日50公民團體和大批民眾不畏風雨再度聚集街頭，發起「528全台青鳥行動」。藝人楊烈也現身舞台發言，他表示，自己20多年來參加挺台灣、挺家園，大家心中都有一個最重要的目的，就是愛自己的國家，「我從不罵人，因為有些人罵了是浪費自己力氣」。另外，民進黨立委王美惠也隔著鐵門向濟南路上的群眾喊話「台灣加油」。

公民團體和大批民眾不畏風雨再度聚集街頭，發起「528全台青鳥行動」，已有許多人在立院外抗議，並發送向日葵、百合花等。而楊烈今日現身並上台發言。他說，這20多年來，挺台灣、挺民主，跟著民進黨20多年參加選舉助選，看過了許多坎坷，但最終目的都是愛著自己的國家、自己的家庭；現在大家自動自發站出來，就是想讓我們的國家更強健，讓家園平安，這有很大的意義。

▲楊烈今到立法院場外抗議現場聲援。（圖／記者陳煥丞攝）

楊烈說，每個人都關心自己、關心國家，從前任總統到現任總統，都帶著我們往前走，台灣在國際上已經是有名有姓，也持續邁向進步。他表示，他助選從來不罵人，因為「有些人罵他們是浪費自己的力氣」我們不要浪費青春。用實力向國際展現，這是更重要的事情。

「這些人在國會裡面黑箱作業、為非作歹」楊烈呼籲，無論如何，我們的聲音一定要讓他們聽到，退回黑箱作業、保護自己的民主。

民進黨立委王美惠則在濟南路鐵門外，向在外聚集民眾喊話「台灣加油」並揮手、鞠躬致意。