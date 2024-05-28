性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

▲新北市跆拳道狼教練，多年來侵害11名女童，有些被害人如今都已經成年。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市永和區某跆拳道館教練阿偉（化名），利用指導國小女童的機會，趁機猥褻、性侵多名女童，還多次拍下不雅照片。一審將阿偉重判有期徒刑29年半，案經上訴，高等法院二審仍認定他侵害11名女童，重判有期徒刑26年。可上訴。

判決指出，阿偉自2003年7月16日至2022年10月30日，都在新北市永和區某跆拳道館擔任跆拳道教練，負責教導學員學習跆拳道。但他竟趁著指導小學女童的機會，在跆拳道館內的小房間，或是廁所內，多次犯案。

由於阿偉犯案時間長，不少家長發現自家女兒出問題後，引發關切討論，最後提出告訴。檢方調查屬實，依照違反刑法、《兒童及少年性剝削防制條例》等相關規定，提起公訴。一審法院審理後，認定阿偉對11名女童犯案，年紀最輕的僅7歲，總計犯下「引誘使兒童被拍攝猥褻行為之電子訊號罪」、「利用權勢猥褻罪」、「利用權勢性交罪」、「加重強制性交罪」等多項罪名，將阿偉重判有期徒刑29年6月，距離有期徒刑天花板的30年，僅相差6個月。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，認定有些罪名並未成立，改論無罪；但清查過後，還是認定共11名女童受害、阿偉共計成立109罪，並拍下不雅照片多達數百張。其中最慘的女童，遭侵害達17次、拍下上百張不雅照。因此高院二審改將阿偉判處有期徒刑26年，