快訊／補教師認同「社運妹最好上」業者火速道歉解除合作關係

▲一名補教老師認同「社運妹最好上」，引起網友砲轟。（圖／翻攝臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案。民間團體持續號召群眾聚集在立法院周遭聚集。然而，一名補教老師在IG發出限時動態，認同網友說「社運妹最好上了」等言論而炎上，讓該名老師所屬的補習班出面切割，並解除雙方的合作關係。

旅思文教社會科教學顧問機構24日晚間發出聲明表示，他們教學團隊的講師在個人社群媒體轉發不當文章，調查事情始末後，我們決定立即結束雙方的所有合作。

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旅思文教指出，針對該名老師於個人社交媒體的極為不當的言行，我們要向大家表達誠摯的抱歉，同時日後將加強合作講師個人操守的檢核與管理，確保相關事件不再重蹈。

旅思文教表示，家長們的訊息我們都收到並將一一回覆。本團隊將引以為戒且深切反省，並懇請家長們繼續對於團隊師資進行嚴格的監督和指導，共創良好的教學環境。

網友看完紛紛留言，「我不希望我認識的孩子被這樣的老師教到，極度不尊重女性個體，根本狼師預備軍」、「肯定反應迅速有作為」、「真的很扯，感謝效率處理」、「貴單位應該向他提告求償受損的名譽」。

據悉，該名補教老師截圖網友發文，在IG發出限時動態。該則貼文指出，「社運妹最好上了，只要講話穿插一點脈絡、架構、民主之類的，陪她去聽幾次獨立樂團的音樂祭，看一些呱吉、苗博雅的影片，好像自己很有料，她們就會覺得你是個有思想的人，很簡單就弄上床了，X完X甩一甩，拍拍屁股走人就好」等言論。

對此，該名補教老師截圖後轉發說，「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好友們，明天再一起去青島東路集合」。