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全公司用1張卡加油！好市多「硬起來嚴抓」　全場挺：愛鑽漏洞

▲全台第二好市多加油站今日試營運，北屯店傳11/10開幕，但遭業者否認。（圖／記者游瓊華攝）

▲好市多加油站開始抓非會員來加油。（示意圖／記者游瓊華攝）

網搜小組／劉維榛報導

好市多加油站開始嚴抓了！一名知情人士直呼，聽說有整間公司都只用一張會員卡，輪流去加油站加油，而現在官方硬起來嚴抓，非本人就不能進站加油，引發大票網友點頭，「 讚，台灣一堆愛鑽漏洞」、「終於發現bug了嘛」、「全公司都用同一張...笑死！」

一名網友在PTT表示，他私人群組收到一則消息，就是好市多加油站「現在開始抓非會員加油」，原PO也實地舉例：不管是男生拿女友的卡、老公拿老婆的卡，「最瞎的就是公司在Costco旁邊，全公司的車都用同事的那一張卡去加油，現在通通不行了！」

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為了防堵非會員濫用權益，原PO說，只要車輛進到加油站內，就會有員工靠過來確認是否持卡本人。

底下網友熱議，「早就該這樣了」、「終於發現bug了嘛」、「我建議綁車號比較快」、「被非會員加油加到怕了」、「爽啦！這些窮鬼」、「至少持卡人要在車內吧」、「合理！不然每次加油都要排隊很不方便」、「 讚，台灣一堆愛鑽漏洞」、「代加油服務很快就會出來了」、「全公司都用同一張...笑死」、「被抓到應該也要取消借卡人的會員資格」。

也有網友說，「有比較便宜嗎」、「一台汽車通常要加20公升可以省很多」、「本身就有在加油站附近，辦會員只有加油也根本超划算，年費都要不用繳了，就等於只有付第一次的年費而已」、「划算喔！便宜3塊信用卡再回饋3%」。原PO回應，95無鉛汽油一公升少3元，98汽油則少3.2元。

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