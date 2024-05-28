國民黨守夜拚國會改革　民眾黨跑來談「高雄選舉藍白合」被錄到

▲立法院長韓國瑜主持議事，民進黨立委施放藍白黑「反黑箱、反擴權」氣球。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白兩黨攜手力拚國會改革，國民黨團27日於議場外守夜，在場的民眾黨立委林國成突開口談高雄選舉藍白合，被現場直播媒體全都錄，之後媒體把直播聲音關掉，林國成則說，「我們在談秘密」。

台灣青年民主協會TYAD理事長張育萌將直播畫面截錄上傳到社群平台Threads，畫面中，林國成先說，「國民黨用無黨還會上」，國民黨立委柯志恩則回，「里長啊，我們高雄里長就是國民黨最好用無黨籍，最好是別掛國民黨，屏東也是啊」，一旁的王育敏則說，「議員啦，議員無黨籍也會」，柯志恩表示，「我們議員也⋯⋯我們通常是里長」。

林國成接著說，「我們這個事情弄好了以後，去看看你們柯氏宗親吧」，柯志恩回，「柯氏宗親哦？柯P哦？另外一個柯P嗎？」林國成說，「對。因為我跟你講哦，高雄是我負責，我一直在促成⋯⋯我跟你講哦，像台中就好，他們真的是⋯⋯他們私底下在⋯⋯」。

此時，柯志恩發現有媒體，「欸你們有在拍啊？」媒體回，「沒有，沒有在拍，就這一台⋯⋯我把聲音關掉，聲音關掉」，林國成則說，「因為我們在談秘密」。

民進黨立委王定宇看到畫面後則批評，才剛大選完多久，民眾黨就開始跟國民黨談地方選舉藍白合，不僅黑箱國會擴權，現在更是黑箱喬政治分贓，「林國成是哪來的豬隊友」。