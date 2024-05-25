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人妻想帶1.2萬禮物回台給親戚　老公氣炸！兩派吵翻：不懂交際

▲▼ 千鈔,鈔票,提款機,現金,現鈔（圖／記者劉維榛攝）

▲夫妻該限制彼此的用錢嗎？（示意圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚後該如何管理金錢，讓不少夫妻感到困擾。一名人妻透露，現在和老公都在英國工作，扣掉房租2人每月約有5000英鎊（約新台幣20萬元）可花用。由於她近期要回台灣一趟，媽媽提議可以帶一點禮物回去給親友，沒想到老公很反對，讓她很煩惱。文章曝光掀起兩派論戰。

原PO在Dcard發文表示，和老公是在英國剛出社會的新鮮人，每月收入扣除房租後約剩5000英鎊。由於她下周要回台灣一趟，媽媽就提議可以幫親友帶一點禮物，挑了不少保健品，加起來約300英鎊（約新台幣1.2萬元）。

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▲▼出國,行李,行李袋,機場,旅伴,旅遊,旅行社。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO準備帶要給親戚的禮物回台灣。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

老公聽到後非常生氣，對於此舉動無法理解，「憑什麼要回饋給親戚朋友？」原PO幫媽媽說話，表示不是每個人都要給，只是送給一些比較親近且關心她的親友。但老公仍認為媽媽只是為了面子，就應該由媽媽自己付錢。

原PO無奈表示，自己對於300英鎊的支出是可以接受的，但老公卻拒絕把這筆錢用在「不必要的事情上」，寧可她拿去去購物、吃飯或逛街，甚至還說「不然錢以後都給我管」。面對這個狀況，她好奇大家覺得哪方比較合理？如果另一半需要帶禮物回家，大家會怎麼想？

文章曝光後，有人認為「一次性的而且還不算負擔太大，覺得你老公比較激動了一些」、「人情世故，又不是每次都帶，妳老公不論公、私都不跟人交際嗎」、「關你老公什麼事啊？你有用到他的錢嗎？又不是常常回去，買一些東西給親戚朋友很合理吧，基本的人情世故還是要做啊」、「妳老公有點不懂交際吧，偶爾給一下沒什麼」。

但也有網友指出，「你是工作回國，不是旅遊回國，真不必買」、「你媽這種幫親戚討禮物感覺不好，我覺得妳媽只是想炫耀，因為很多人都覺得在國外工作很威」、「我是站在老公這邊，不需要額外給親戚（阿公阿嬤除外，其他就伴手禮意思一下）」、「懂部分你老公的心態，可能覺得禮物買給爸媽就算了，連親戚都要買有點遠」、「親戚完全不需要吧…有贊助妳出國嗎= =」。

還有人認為，「看妳自己跟親戚那幫人熟不熟，我自己只會買自己家人，不會買親戚的東西」、「家人的禮物會準備，親戚除非有受過照顧才會有，但是如果是你媽想做人情的，我只會用代購方式算成本價，請她自己出錢」。

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