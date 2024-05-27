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各地消防局「淚放黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職！

▲各地消防局「淚改黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職。（圖／翻攝自消防局官網）

▲各地消防局官網紛紛換上黑白圖悼念。（圖／翻攝自消防局官網，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

新竹市「晴空匯」豪宅大樓26日晚間發生嚴重火警，勇消李詠真、周立鑫兩度進火場救人，疑因氧氣瓶耗盡不幸殉職。各縣市消防局官網今早陸續放上黑白圖，悼念與致敬兩位英雄；另外，近5年來，加上此案的兩位勇消，共有11位打火英雄殉職。

今早，各地消防局官網紛紛發文哀悼，向兩位新竹的學長致敬。桃園市政府消防局就淚嘆，「最悲難的夜晚，向新竹的勇消致敬！新竹市消防昨夜兩位同仁在搶救集合住宅火警中不幸殉職了，黑夜下與祂們英勇協助大樓住戶疏散，搶救了無數人命，但也耗盡了氣力，任務已結束，漫長的黑夜謝謝有您們守護。」

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▲各地消防局「淚改黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職。（圖／翻攝自消防局官網）

對此，大票民眾心痛不已，洗版直呼「學長任務結束，一路好走」、「R.I.P」、「謝謝每位消防人員和救難人員」、「每次聽到消防人員因救災不幸罹難，總是心痛不已，政府應該是少一點口水，多一點心思放在消防人員的裝備如何提升；保護他們的人身安全，祝往生的消防弟兄一路好走」、「一早醒來就看到難過的消息」。

▲各地消防局「淚改黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職。（圖／翻攝自消防局官網）

回顧近5年來，已有11位消防弟兄不幸殉職，如下：

2019年10月3日→群峪免洗餐具物流中心、台灣百慕達紙器廠火災

台中市政府消防局西屯分隊｜張哲嘉（32）、謝志雄（33）

起火鐵皮廠房為違章建築，特搜隊員謝志雄及張哲嘉被派入廠房，利用熱顯像儀探查起火點，以佈署水線。10分鐘後，現場救災指揮中心發現火勢擴大，透過無線電呼叫撤退，遲遲未獲回應。

2021年6月30日→彰化市喬友大樓防疫旅館火災

彰化縣政府消防局東區分隊｜陳志帆（33）

彰化市防疫旅館大火，陳志帆在九樓尋找房間等待救援，不幸躲進無對外窗房間，氧氣瓶氧氣不足，最終不幸罹難。

2023年2月27日→屏東恆春公墓

屏東縣政府消防局恆春分隊｜蕭翰隆（38）

支援恆春公墓火警執勤過程中，不慎遭重達6噸的小型水廂車壓死而殉職。

▲各地消防局「淚改黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職。（圖／翻攝自消防局官網）

2023年9月22日→屏東市明揚國際倉庫火災

屏東縣政府消防局屏二分隊｜賴俊儒（33）、陳柏翰（32）、鍾吉垣（38）、施寶翔（37）

屏東消防局表示，火災發生後，賴姓消防員進入火場，從工廠側門進入廠區，任務是觀察火點，進入現場不到10公尺就發生爆炸，造成嚴重死傷。賴姓消防員遭爆炸威力震飛，送醫後不治；陳姓消防員、鍾姓消防員、施姓消防員則是倒臥在1樓。

2023年12月28日→新竹移工宿舍火警

新竹縣政府消防局新工分隊｜游尚樺（29）

在救援過程中受困2樓樓梯，被同仁救出時已失去呼吸心跳，經搶救後仍不幸宣告不治。

▲各地消防局「淚改黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職。（圖／翻攝自消防局官網）

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