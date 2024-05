英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

▲英國空軍二戰時期的噴火戰鬥機(Spitfire)。(圖/翻攝自Facebook/Royal Air Force Coningsby)



記者張方瑀/綜合報導

英國空軍一架二戰時期的噴火戰鬥機(Spitfire)25日在林肯郡(Lincolnshire)皇家空軍康寧斯比基地(RAF Coningsby)附近墜毀,機上空軍飛行員不幸身亡。

根據衛報、BBC報導,這起事故發生在25日下午1時20分左右,當時這架噴火戰鬥機墜落在基地附近的一處田地,救難人員獲報後立刻趕抵現場,並封鎖周圍道路,但機上飛行員仍不幸身亡。

林肯郡警方指出,墜毀的噴火戰鬥機是一架單人飛機,這起意外除了飛行員死亡外,沒有造成其他傷亡,目前國防單位正在調查事故原因。

意外發生後,英國首相蘇納克在社群網站X上發文哀悼,威廉王子和凱特王妃也表示,對於這項消息感到非常悲痛。

皇家空軍康寧斯比基地是「英倫空戰紀念飛行隊」(BBMF)的所在地,該飛行隊擁有6架噴火戰鬥機、2架颶風戰鬥機(Hurricanes)、1架蘭卡斯特轟炸機(Avro Lancaster)、1架C-47達柯塔運輸機(C47 Dakota)和2架「花栗鼠」(Chipmunk)教練機。

RAF pilot dies after spitfire crashes in a field near RAF Coningsby base in Lincolnshire, UK. pic.twitter.com/8tsUueD8b6