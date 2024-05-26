英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

▲英國空軍二戰時期的噴火戰鬥機（Spitfire）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force Coningsby）



記者張方瑀／綜合報導

英國空軍一架二戰時期的噴火戰鬥機（Spitfire）25日在林肯郡（Lincolnshire）皇家空軍康寧斯比基地（RAF Coningsby）附近墜毀，機上空軍飛行員不幸身亡。

根據衛報、BBC報導，這起事故發生在25日下午1時20分左右，當時這架噴火戰鬥機墜落在基地附近的一處田地，救難人員獲報後立刻趕抵現場，並封鎖周圍道路，但機上飛行員仍不幸身亡。

林肯郡警方指出，墜毀的噴火戰鬥機是一架單人飛機，這起意外除了飛行員死亡外，沒有造成其他傷亡，目前國防單位正在調查事故原因。

意外發生後，英國首相蘇納克在社群網站X上發文哀悼，威廉王子和凱特王妃也表示，對於這項消息感到非常悲痛。

皇家空軍康寧斯比基地是「英倫空戰紀念飛行隊」（BBMF）的所在地，該飛行隊擁有6架噴火戰鬥機、2架颶風戰鬥機（Hurricanes）、1架蘭卡斯特轟炸機（Avro Lancaster）、1架C-47達柯塔運輸機（C47 Dakota）和2架「花栗鼠」（Chipmunk）教練機。