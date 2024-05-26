　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

▲▼英國空軍二戰時期的噴火戰鬥機（Spitfire）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force Coningsby）

▲英國空軍二戰時期的噴火戰鬥機（Spitfire）。（圖／翻攝自Facebook／Royal Air Force Coningsby）

記者張方瑀／綜合報導

英國空軍一架二戰時期的噴火戰鬥機（Spitfire）25日在林肯郡（Lincolnshire）皇家空軍康寧斯比基地（RAF Coningsby）附近墜毀，機上空軍飛行員不幸身亡。

根據衛報、BBC報導，這起事故發生在25日下午1時20分左右，當時這架噴火戰鬥機墜落在基地附近的一處田地，救難人員獲報後立刻趕抵現場，並封鎖周圍道路，但機上飛行員仍不幸身亡。

林肯郡警方指出，墜毀的噴火戰鬥機是一架單人飛機，這起意外除了飛行員死亡外，沒有造成其他傷亡，目前國防單位正在調查事故原因。

意外發生後，英國首相蘇納克在社群網站X上發文哀悼，威廉王子和凱特王妃也表示，對於這項消息感到非常悲痛。

皇家空軍康寧斯比基地是「英倫空戰紀念飛行隊」（BBMF）的所在地，該飛行隊擁有6架噴火戰鬥機、2架颶風戰鬥機（Hurricanes）、1架蘭卡斯特轟炸機（Avro Lancaster）、1架C-47達柯塔運輸機（C47 Dakota）和2架「花栗鼠」（Chipmunk）教練機。

ET快訊
飛官嘆「被操爆」寧賠300萬退伍！空軍回應了
快訊／迪士尼傳奇音樂大師辭世！　享耆壽95歲
全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝
中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆
楊繡惠深夜發聲：我是台灣人！　「沒賺人民幣也活好好的」
寧可賠300萬也要走！「匿名戰機飛官」PO公開信給賴清德

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

以色列無人機轟炸加薩學校！　至少10死「含多名兒童」

美2度關切中共軍演　強烈敦促克制：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

印度遊樂場大火　釀至少24人喪生

馬來西亞：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

「婚禮接她捧花」閨密竟是小三！　人妻崩潰：長跑8年尪婚後秒出軌

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

王世堅順口溜罵黃國昌寄生獸　藍委笑開懷、韓國瑜努力憋笑

清窗戶墜樓壓路人「頭部重傷吐血」搶救6天亡　男過失致死罪送辦

英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

以色列無人機轟炸加薩學校！　至少10死「含多名兒童」

美2度關切中共軍演　強烈敦促克制：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

印度遊樂場大火　釀至少24人喪生

馬來西亞：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

「婚禮接她捧花」閨密竟是小三！　人妻崩潰：長跑8年尪婚後秒出軌

夏天必去！全台4間水樂園優惠一次看　最便宜只要299元玩到爽

英「二戰時期戰鬥機」基地附近墜毀！　飛行員當場身亡

鍾明軒「政治立場不一樣不行喔」被罵爆回擊！覺得腦殘：過濾了很多朋友

他結紮突喊「這樣賺到了！」　醫笑揭原因

本土KP.2變異株上升中！醫點名1族群易被忽視　染疫死亡風險倍增

小孟老師／5月26日星座運勢　巨蟹雙魚「激情長久幸福滿滿」

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

萁萁想送兒「念台中國際學校」　黃鐙輝堅拒：公立學校師資也不錯

迪士尼傳奇音樂大師辭世！　〈小小世界〉理查德謝爾曼享耆壽95歲

以色列無人機轟炸加薩學校！　至少10死「含多名兒童」

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

最宜居行星找到了！光速飛40年可抵達

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

大馬：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

美2度關切中共軍演：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

德正妹遭扒光遊街！30歲DJ男友找到了

向閨蜜借5萬周轉！她竟被逼和父親上床肉償

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

人妻崩潰　「婚禮接她捧花」閨密竟是小三

更多熱門

相關新聞

以色列無人機襲加薩學校　至少10死

以色列無人機襲加薩學校　至少10死

以色列軍方一架無人機25日朝加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）的一間學校發動攻擊，造成至少10人死亡，其中包含多名兒童。聯合國人道事務協調廳（OCHA）指出，加薩走廊36間醫院中，有21間停止營運、15間僅部分運作，醫療系統已幾近崩潰。

人妻想帶1.2萬禮物回台給親戚　老公氣炸

人妻想帶1.2萬禮物回台給親戚　老公氣炸

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

美傳奇潛艦二戰「重創日軍」　找到海底殘骸

Land Rover旗艦休旅首度非英國製

Land Rover旗艦休旅首度非英國製

斯洛伐克和羅馬尼亞譴責中國軍演　挺台參與WHA

斯洛伐克和羅馬尼亞譴責中國軍演　挺台參與WHA

關鍵字：

英國Spitfire噴火戰鬥機二戰軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

全聯開出千萬、2百萬發票！幸運門市曝光

情侶搭台鐵「車廂縱慾12分鐘」！下場慘了

即／屏東吃麵變打群架！多人鬥毆2掛彩送醫

海陸男闖女輔導長香閨　掏生殖器跟內衣合照

10友露營突集體中邪！3人深夜尖叫狂吐

五月天石頭「迷失自己」首發聲！

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面