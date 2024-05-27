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大溪豆干節全新升級結合蔬食集客計畫　推動健康飲食

▲大溪豆干節全新升級首度結合蔬食集客計畫

▲大溪滷豆干上架7-11桃園門市限定販售。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政27日出席大溪區「植感桃園feat.大溪豆干節-蔬食集客計畫」記者會表示，今年活動首度以大溪豆製產業為基底，辦理一系列蔬食推廣活動，並於年底回到大溪，結合在地文化節慶及桃園觀光景點辦理大溪豆干節，期盼蔬食文化成為桃園的新亮點，吸引更多市民和有興趣的朋友參與，共同推廣健康飲食。

▲大溪豆干節全新升級首度結合蔬食集客計畫

▲大溪豆干節全新升級，結合蔬食集客計畫。（圖／市府提供）

張市長說明，本次活動特別與統一超商合作，自5月28日起在桃園7-11限定門市上架大溪豆乾產品，期待未來能將桃園特色產品逐步推廣至全國。此外，市府也將協助蔬食業者取得國際認證相關資訊，並在國內推出蔬食友善推薦標章，讓更多市民了解和享受更友善的蔬食環境。

觀光旅遊局長周柏吟指出，臺灣是「蔬食寶島」，大溪豆製品產業歷史悠久且享譽國際，希望藉此活動讓更多國際遊客認識大溪豆製品價值。今(113)年大溪豆干節將全新升級，不僅有市集活動，更鼓勵大家走訪富有故事的餐廳，體驗當地特色。

活動將於6月8日及9日在桃園區藝文廣場舉辦「植人聚美食祭」，並在市立圖書總館展出蔬食展，持續至6月23日；11月舉辦大溪豆干節，邀請大家使用蔬食地圖探索當地美食。

▲大溪豆干節全新升級首度結合蔬食集客計畫

觀旅局補充表示，「植感桃園-桃園蔬食集客計畫」，以環境永續、動物友善及身心健康為核心理念規劃系列活動，並鼓勵餐飲、旅宿、食品、通路等業者加入蔬食行動方案，推出「蔬食友善推薦標章」，標章分為「友善綠標」及「金質獎章」，獲得金質獎章的業者還可獲得國際蔬食認證標章的諮詢服務，報名時間自即日起至6月15日止。相關活動訊息將於桃園國際蔬食臉書粉專頁公告，歡迎踴躍參與。

包括市議員李柏坊、市府觀光旅遊局長周柏吟、大溪區長徐景揚、統一超商桃竹區部經理丁國泰、傳貴宏業生機公司詹友綜、花蓮慈濟慈善基金會執行長辦公室高級專員邱國氣、國際蔬食產業推廣協會IVIPA理事長暨國際扶輪台灣蔬食聯誼會執行長高秀忠、一之軒食品永續文化事業處長廖珮綺、綠茵子健康生活執行長Lenny、C house溪房子手作陳美霞、品香食塾主廚黃瑞真、源古本舖創辦人古正君、蔬市圈蔬食地圖APP創辦人Vetro、銘傳大學企管系副教授萬同軒、實踐大學餐飲管理系專任副教授徐韻淑、蔬食餐廳創辦人布魯桑等均一同出席記者會。

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