10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：這次去只為便當

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

10萬人的怒吼「然後呢？」詹江村兒曾參與太陽花：若這次去只為便當

▲立法院24日續審國會改革相關條文，場外的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿至少10萬人。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院24日續審國會改革相關條文，場外的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿至少10萬人。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

立法院24日續審國會改革法案，院外周遭道路聚集大量人潮高喊「退回重審」，主辦單位在晚間更喊出10萬人聚集的驚人數字。對此，桃園市議員詹江村則不以為然表示「然後呢？正當性呢？」並透露大兒子過去也曾參加太陽花學運，但這次卻認為，即使去了也只是為了拿便當跟飲料。

立法院24日續審國會改革相關條文，場外的青島東路、中山南路以及濟南路擠滿數萬人，資深媒體人周玉蔻也在臉書表示，這是「10萬人的怒吼！」不過，詹江村則轉發該篇貼文反駁，「然後呢？正當性呢？就算妳真的有10萬人，根據民意調查，民意並不支持民進黨啊！」

▲▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）

詹江村指出，自己的大兒子過去也曾參加「太陽花1.0」，如今再被問到「會不會去參加太陽花2.0？」兒子卻說，認真在網路做過功課後，發現很多訊息都是假的，因此沒辦法知道這次集會的正當性訴求是什麼。

詹江村透露，兒子甚至坦言，如果這次有去，「也是為了拿便當跟飲料，拿了就會馬上離開，聽說現場有便當跟飲料。」

立法院24日第三天處理國會改革相關條文，晚上進入到法案深水區，針對國會聽證權，得邀請政府人員及社會上有關係人員出席表達意見與證言。應邀出席人員非有正當理由，不得拒絕出席；若拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件可處1萬至10萬元罰鍰。社會關係人則可處新台幣2萬元以上20萬元以下之罰鍰。不過，到了午夜11時28分時，立法院長韓國瑜宣布，院會休息，下周二將繼續開會。而下周二也將近入刑法修正條文。

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