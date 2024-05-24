桃園約12萬憂鬱症患者！　徐玉樹籲整合資源關懷協助

▲桃園約12萬憂鬱症患者！徐玉樹籲市府整合資源關懷協助。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員徐玉樹24日於市議會市政總質詢中，關切桃園市憂鬱症患者尋短問題，要求市府衛生局等相關單位，從生理及心理等層面做好協助輔導措施，建議成立專案列管處理，整合各項資源，減輕患者或家庭的痛苦。

徐玉樹表示，依據衛福部2016年資料顯示，國內盛行率約8.95% (約200萬人) 的人口有憂鬱症狀，約5.2% (約125萬人) 的人符合憂鬱症診斷。至113年4月底桃園市人口數約232萬人，推估桃園市約12萬人可能為憂鬱症患者。

依據112年度自殺通報統計桃園市通報數共計3401人（4,374案次），自殺通報原因前3位分別為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病」、「家庭成員問題」及「感情因素」(自殺原因為多重因素)，其中因自殺通報原因為「憂鬱傾向、罹患憂鬱症或其他精神疾病自殺」計1,555人，約占45.7%。

徐玉樹指出，關於憂鬱症發生的原因很多，如媽媽年輕有了孩子卻不知如何教育，對於父母的心情影響很大，還有很多青少年，從來沒有吃過苦，出了社會，卻遭受同儕排擠、霸凌，造成無法適應，這類人數很高，有些個案，經過大家努力，但最後還是選擇結束生命，家庭必須承受很大的壓力及事後悲傷。

「人命關天」！徐玉樹表示，從罹患憂鬱症到走到生命盡頭的過程，不管對家庭或當事人都是一段相當煎熬的過程，希望市府衛生局、婦幼局、社會局等相關局處，能盡其所能，協助患者及家庭，及早拉他們一把，建議成立專案列管，同時整合各項資源，主動協助家庭、安撫患者，不能再被動處理。希望衛生局提高輔導量能強度，讓患者不要如此辛苦。

市長張善政表示，從衛生局訪視個案到相關諮商，必須主動關懷，同時透過社團結合相關資源，協助家庭及患者。衛生局長劉宜廉說，憂鬱症患者除了透過家庭醫師及精神專科醫師外，也有張老師及生命線協助輔導。副市長王明鉅說，目前已有建立自殺防治措施，會適當處理。