藥局販售過期16個月藥品竟沒事！2官員護航...1要入監1獲緩刑

▲桃園市衛生局2名前副局長，遭最高法院判刑定讞。（圖／記者吳銘峯攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市衛生局稽核人員2015年間，查獲某藥局陳列過期16個月的藥品販售欲開罰時，兩位副局長陳世璋、許景鑫卻護航，要求「檢討為行政指導」，交代「能不罰就不罰」。最高法院審理後，將陳判刑1年8月定讞，須入監執行；許雖判刑2年，但獲緩刑2年定讞，不用入監。

判決指出，衛生局吳姓、張姓兩位稽查檢驗科技士於2015年9月間，到桃園市大溪區某藥局執行實地稽查勤務時，查獲藥局違法陳列已逾保存期限16個月的治痛感冒液9瓶，且於逾期期間還曾有多次賣出的紀錄。依照《藥事法》規定，須開罰3萬元以上2,000萬元以下罰鍰。

不過時任桃園市衛生局副局長的陳世璋，曾經擔任藥師工會理事長，而該藥局邱姓負責藥師的配偶，徐姓藥師也曾經擔任桃園市藥師公會理事及幹部。徐女在被稽核到後，就向藥師公會提出抱怨，陳世璋聽聞後，即與許景鑫商討後，動用職權，對本案批示採用沒有強制力的「行政指導」。

另外陳世璋也找了當時的代理科長前來，當面告知，對於本案「能不罰就不罰」。但科長、以及稽核到的兩名技士，都覺得有疑義，因此並未告知該藥局將以無強制力的「行政指導」處理本案。直到2016年間桃園市政府衛生局內部稽查會議，要求各科室自主檢討行政指導等案件處理是否適當，本案才因此爆發，陳、許2名副局長也因此遭檢方依照《貪污治罪條例》「圖利罪」嫌提起公訴。

一審判決2人無罪，但案件上訴二審後，高等法院改認定2人有罪，將陳世璋判刑1年8月，許景鑫判刑2年，但宣告2年緩刑，2人也都遭宣告褫奪公權1年。全案再上訴，最高法院27日駁回上訴定讞。