比周休三日更讚！「上班族喊1願望」全場狂點頭：我願意

▲原PO希望能降低上班工時。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

周休三日不可行的話，有網友直言，平時早早忙完工作，剩下時間都在發呆，因此主張能基本工時能降到6小時，讓大家下班騎車時，能享受準備日落的陽光。文章曝光後，全場也紛紛贊同，「寧願不要有中間的休息時間，早點下班」、「支持調降工時，不調降薪水，台灣工時真的太長了！下班都天黑了」。

一名女網友在Dcard表示，近年看到有人爭取周休三日，或是降低基本工時，她都會給予支持，可惜上述提案無法通過。對於每天上班8小時，原PO感到非常厭世，明明已完成手上工作，剩下只能發呆或放空到下班。

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原PO發牢騷直呼，她每天8點半上班、下午5點半下班，吃完晚餐和洗澡已經7點半左右，「不解為什麼勞方要讓資方佔用24小時的1/3呢？甚至更多，勞方也沒有因此，買得起房、買得起車、養得起小孩、養得起父母，甚至養得起退休的自己。」

對此，原PO認真喊話，希望能夠調降基本工時到6小時，讓大家下班騎車時，還能享受準備日落的陽光。

最後，原PO再次強調，「個人覺得不管是周休三日、調降基本工時、工時包含午休，哪一個有機會實施都很好也很期待。」

底下全場網友也支持，「真心想要周休三日，現在週休一天半而已，真的很累...只有周休一天的感覺」、「有些公司更討厭，上班時間8:30-18:00（9.5小時），說中午休息1.5小時...拜託那0.5小時是我的時間好嗎，還一副休息1.5小是德政一樣，如果是工時9小時午休1.5小才是棒棒」、「支持調降工時，不調降薪水，台灣工時真的太長了！下班都天黑了」、「我也超希望周休三日，其餘四天反正都上班了，從一日8小時改成10小時也願意」、「我寧願不要有中間的休息時間，早點下班」、「我7:30-9:30彈性上班時間，我都7:30到、下午4:30就下班，中午休息時間1個半小時，3年3個月到目前還沒加班過」。