公司只有1人超閒！他以為要失業「老闆背景驚呆」　全場：一堆人搶

▲原PO上班閒到發慌。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「算是找了一份好工作嗎？」一名男網友透露，公司只有他1人，本職是業務還得兼行政會計，但一天只忙2個小時，且老闆老闆娘都不常來，基本上都閒到發慌，「原本以為這間公司沒救了」，直到最近老闆身分曝光，以及開名車住豪宅，讓原PO驚呆了，更引發網友羨煞「不要隨便離開爽缺，一堆人排隊等著搶！」

一名男網友在Dcard表示，畢業後沒有馬上工作，而是回老家蹲了三年，結果找到一間奇妙的公司，「全公司只有三個人，老闆、老闆娘、我」，雖然職稱掛業務，但他得身兼多職且薪水不高，「行政和會計也是我做，還有打掃辦公室，一個月3.3W（不含業績獎金）。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

之所以奇妙，是因為老闆夫妻檔根本不常來，原PO笑稱「老闆愛來不來的，常常到公司後就拍拍我的肩膀說再見；老闆娘一個月見不到兩次，可以無視」，平常在辦公室就是他孤零零的工作。

重點來了，公司的業務量超少，原PO直言，8小時的工時，「基本上只有2小時在工作，剩下的時間我本來用來滑手機和追劇，但是後來膩了，現在都在寫小說殺時間」，完全不用加班，時間一到就可關燈走人。

「我原本以為這間公司沒救了！」原PO還在擔心隨時可能會失業，殊不知，老闆背景超雄厚，「幾天跟我說，他是獅子會的成員」，平時開賓士車代步，家裡住在精華地段。

會知道老闆住在哪，是因為原PO某次被叫去他家喝酒，「老闆也不管我，事情交代一下就放生我，也沒有招人的意思」，讓原PO哭笑不得求問，「我這樣算是找了一份好工作嗎？我這篇文就是上班時間打的，已經把業務都處理完了，超閒！」

一票人羨慕驚呼，「離職吧！把職位給想要躺平的人，報上公司，我去應徵」、「因為你沒做過其他更血汗的工作，所以才猶豫這工作要不要繼續待，上班還有時間發呆根本奢侈呵呵」、「這間公司對老闆可有可無，應該有其他用途，不要隨便離開爽缺，一堆人排隊等著搶」、「這工作很適合準備考試，真想跟你換」、「看完只有羨慕兩個字」、「這工作就是要你發展副業用的，我最需要這種工作了」。

也有網友給建議，「開公司省稅用的啦，就拿這時間去考公職吧」「年輕的話不太適合，這樣的人生有點無聊，畢竟要升官跟加薪應該是不太可能，老的話很適合養老，穩定」、「我要是你，就專心培養其他就業專長，讀書考證照、上班看線上教學課程，經營頻道都可以，反正就不要浪費時間」。

過來人超狂分享，「我第一份工作和你差不多，老闆是個有錢人不管事，只要事情做好就行其他隨便，連幾點下班都隨便，我趁著空閒時間發展副業，現在已經買房了，老闆根本是我的貴人」。