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社會 社會焦點 保障人權

酒吧老闆尾隨「短裙女」逼口交丟500元　得知「是男的」嚇很大

▲▼盧姓大學講師將酒醉女子拖上車性侵（示意圖／取自Pakutaso）

▲日籍酒吧老闆涉嫌深夜在街頭尾隨性侵第三性公關遭法院裁定收押。（示意圖／Pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

來台經營酒吧多年的日籍男子，日前在中山區附近巷弄，見到1個長髮短裙背影，疑因酒醉而走路姿態搖擺，竟起色心，一路尾隨進到公寓樓梯間，逼對方幫忙口交後，丟了500元就走，檢警事後循線拘捕到這名日籍酒吧老闆，老闆最終坦承犯行，但對當時跟蹤的對象竟是男生，大吃一驚，台北地院已依妨害性自主罪嫌，裁定將老闆收押。

據了解，這名擁有台灣居留證的日籍男，在台北市林森北路巷子裡經營酒吧多年，因為提供的酒單多樣，語言溝通無礙，不只客人絡繹不絕，在當地業界也小有名氣。而被害人則是北上到中山區討生活的第三性公關。

根據第三性公關報案指稱，她在5月14日回家時，遭陌生男子尾隨進入住處，並在樓梯間強迫發生性關係，被害人因為喝了酒，無力反抗，被壓著頭蹲下，用嘴巴為男子口交，事後男子丟了1張500元鈔票就走。

被害人聲稱不認識對方，警方獲報後循線追查，根據外型特徵，懷疑日籍酒吧老闆涉案，在19日持檢察官核發拘票逮人，酒吧老闆一開始否認有脅迫被害人，並稱留下500元就是支付服務費、清潔費，後來發現當天穿著短裙長髮背景的被害人原來是男生，也嚇了一跳，坦承犯行，檢察官20日認為被告以尾隨跟蹤方式鎖定下手目標，對社會治安危害甚鉅為由，向法院聲押獲准。

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