等不到林淑芬一句道歉！　麥玉珍赴北檢提告：故意打人像謀殺

▲麥玉珍在黃國昌的陪同下前往北檢正式提告林淑芬傷害。（圖／攝影中心，下同）

記者袁茵、莊智勝／台北報導

立法院24日第三度審國會改革相關法案發生肢體衝突，民進黨立委林淑芬使出「右勾拳」擊中民眾黨立委麥玉珍左臉，事後雙方互控對方先動手。麥玉珍27日出面召開記者會，淚訴自己過去是因為家暴才離婚，現在都還有家暴陰影，現在因為這件事情，好幾天無法睡好，擔心有人從後方偷襲，因此要求林道歉，否則將提告；林淑芬則回應，麥省略因果關係、去脈絡化進行政治操作，拒絕道歉。麥玉珍27日下午也在同黨立委黃國昌的陪同下前往北檢，正式提告林淑芬傷害。

民眾黨27日上午召開《胡鬧 暴力 翻桌 民進黨快浪子回頭》 記者會，開場先播放林淑芬打麥玉珍的畫面，並由黨團副總召黃珊珊說明，此影片可清楚看到2人的動作，且除了肢體暴力外，之後又發生言語暴力。

黃珊珊表示，在這種推擠狀況下，肢體接觸可能無法避免，但事實真相只有一個，就是林淑芬先在背後推麥玉珍好幾次，後來麥玉珍發現後轉頭要理論，此時透過影片可看到，外界諸多畫面沒拍到的地方，就是「林淑芬的右手先打了麥玉珍腰部一拳」。

黃珊珊提及，後來麥玉珍就回手打了一下，之後就是林淑芬最經典的「右勾拳」，且看起來是對準了麥玉珍的臉部，用非常重擊的方式，使麥玉珍去急診後整個臉部紅腫，事實會說話，麥玉珍回手比較像是自衛行為。

麥玉珍表示，自己就是因為家暴才離婚，對於家暴有很深的陰影，在被林淑芬攻擊後，只要有人出現在她身後，她都會感到恐慌、深怕遭人偷襲，也因此好幾天無法睡好。麥玉珍指出，事發至今都沒收到林淑芬或民進黨團任何一句道歉，甚至是安慰都沒有，因此要求林淑芬公開正式道歉，否則將尋求法律途徑。

對此，林淑芬則回應，表示當時自己被國民黨立委陳玉珍推擠到走道，而麥則占據主席台旁的走道，阻止其他民進黨立委進入，她因為要離開走到才會推擠麥，未料麥玉珍回頭就立刻給了她一拳。林淑芬強調，麥玉珍比她高大，揮拳當下她也感到恐懼害怕，才會本能防未還手，但麥不但出拳攻擊，還用腳猛踹。林淑芬表示，麥玉珍省略前後因果，去脈絡化進行政治操作，「令人遺憾」。

由於等不到林淑芬道歉，麥玉珍27日下午在黃國昌的陪同下前往北檢，針對林淑芬正式提告傷害。麥玉珍表示，林淑芬不只不道歉，還反稱她去因果、片面指控，「她自己說先打人就是不對，但她先打人、從後面偷襲我，推那麼大力，在立院用這樣暴力行為，受傷的不是只有我，還有立法院的尊嚴！」麥還表示，林淑芬不只肢體暴力，還有側翼的語言暴力，稱她被打是活該，警政署長今早看到麥玉珍哭，也說從沒看過這樣的畫面。麥玉珍強調，林淑芬偷襲攻擊的行為無法原諒，「故意偷襲、打人像謀殺，還拒絕道歉、傲慢！」因此今正式提告，將由法律途徑討回公道。