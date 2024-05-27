快訊／麥玉珍淚喊要林淑芬道歉「否則提告」　曝「家暴陰影」多天睡不好

▲麥玉珍。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

立法院24日第三度審國會改革相關法案發生肢體衝突，民進黨立委林淑芬使出「右勾拳」擊中民眾黨立委麥玉珍左臉，事後雙方互控對方先動手，民眾黨釋影片澄清，是林淑芬先從背後推人、用右手打麥腰部一拳，麥才回手。麥玉珍27日出面召開記者會，淚訴自己過去是因為家暴才離婚，現在都還有家暴陰影，現在因為這件事情，好幾天無法睡好，擔心有人從後方攻擊，加上民進黨事後還不斷造謠，因此要求林淑芬出面正式道歉，否則將尋求法律途徑。

民眾黨27日上午召開《胡鬧 暴力 翻桌 民進黨快浪子回頭》 記者會，開場先播放林淑芬打麥玉珍的畫面，並由黨團副總召黃珊珊說明，此影片可清楚看到2人的動作，且除了肢體暴力外，之後又發生言語暴力。

黃珊珊表示，在這種推擠狀況下，肢體接觸可能無法避免，但事實真相只有一個，就是林淑芬先在背後推麥玉珍好幾次，後來麥玉珍發現後轉頭要理論，此時透過影片可看到，外界諸多畫面沒拍到的地方，就是「林淑芬的右手先打了麥玉珍腰部一拳」。

黃珊珊提及，後來麥玉珍就回手打了一下，之後就是林淑芬最經典的「右勾拳」，且看起來是對準了麥玉珍的臉部，用非常重擊的方式，使麥玉珍去急診後整個臉部紅腫，事實會說話，麥玉珍回手比較像是自衛行為。

▲黃珊珊、麥玉珍出席「胡鬧 暴力 翻桌民進黨快浪子回頭」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

隨後輪到麥玉珍說明，但當麥玉珍準備開口時，突然忍不住淚崩，讓一旁的黃珊珊趕緊拍肩安慰，並遞上衛生紙。麥玉珍指出，這次立院暴力不止影響他個人，還有包括立委的尊嚴，所以要求民進黨團與林淑芬道歉，因為現在不只有肢體暴力，還有語言暴力，不斷對外散播訊息，造成她二度傷害。

「這是我沒辦法接受的，我是因為家暴才離婚，我對於家暴陰影⋯我一直壓抑著恐慌⋯」麥玉珍落淚痛宿，現在誰走到她後面，她都會出現恐慌，好像會有人突然襲擊後方的感覺，「這幾天我真的沒辦法去睡好，因為都會浮出來。」且事發後林淑芬都不覺得打了人是錯的，更沒有想要道歉，甚至得意地散播很多不是事實的訊息，使她至今都不排除提告。

麥玉珍說，至今都沒收到林淑芬或民進黨團任何一句道歉，甚至是安慰都沒有，「我只要求說，我們做事情就是要負責任，是你自己說『誰先動手誰錯』。」因此希望林淑芬正式道歉，沒有的話將尋求法律途徑，也呼籲賴清德要好好處理此事，若當家做總統的人沒控制這種事情、沒限制自己的人，未來立院所有立委與議事人員，都將活在恐慌的日子。