　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

▲一名在三美泰席娜卡琳醫院接受治療的澳洲籍傷者接受媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）

▲一名在三美泰席娜卡琳醫院接受治療的澳洲籍傷者接受媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

新加坡航空SQ321班機21日在緬甸上空遭遇強烈亂流，導致飛機瞬間上下升墜，造成1死104傷的慘劇。事故客機26日已經返回新加坡樟宜機場，而傷者中有41人目前仍留在泰國曼谷接受後續治療。

根據《聯合早報》報導，新加坡航空公司證實，發生航空事故的波音777-300ER客機26日上午10時已經從曼谷素萬那普機場起飛，並在當地時間下午1時39分抵達新加坡樟宜機場。

新航指出，客機在返回新加坡之前，該公司已經獲得泰國與新加坡有關機構、調查人員以及飛機製造商的必要許可，同時經過新航的工程與飛行運作團隊確認無安全問題後才起飛。新航也強調，正在全力配合相關當局的調查。

該起事故一共造成1名英國籍老翁心臟病發死亡以及104人受傷，目前仍有41人留在曼谷接受後續治療。泰國曼谷三美泰席娜卡琳醫院26日表示，有14名男性乘客以及19名女性乘客在院內接受治療，共33人。

其中有5人仍在加護病房，分別是3名澳洲人、1名英國人以及1名紐西蘭人。有2名馬來西亞籍乘客25日中午還在加護病房，不過目前已經轉至普通病房。

其餘還有26名傷者，分別是8名英國人、6名澳洲人、5名馬來西亞人、2名菲律賓人、1名美國人、1名紐西蘭人、1名緬甸人、1名冰島人以及1名西班牙人。

除了以上33名在三美泰席娜卡琳醫院治療的病患，新航SQ321事故仍有6名傷者在三美泰素坤逸醫院接受治療、2人在曼谷醫院治療。

ET快訊
關山拉力賽1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底
全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公
Apink南珠獨自來台　超市掃貨塞爆行李箱
龜山建案「還沒開賣」已排爆！帶躺椅、帳篷補眠　房仲也看呆
快訊／悍將辛元旭肩膀動手術　本季報銷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

聯合國機構估逾670人被埋　巴紐大規模山崩至今尋獲5遺體1條腿

日粗心爸水渠洗手　「撲通一聲」4歲女兒消失！被沖走溺斃蓄水池

狠母天天餵她「汽水」泡奶粉！美4歲女童滿口蛀牙　糖尿病身亡

這職業收入驚人！高手月薪12.6萬　工作內容曝光

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

串連10萬個輝達晶片！　馬斯克擬替xAI打造「最大超級電腦」

外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

印度新生兒醫院大火！　氧氣瓶「加劇火勢」至少7嬰死亡

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

聯合國機構估逾670人被埋　巴紐大規模山崩至今尋獲5遺體1條腿

日粗心爸水渠洗手　「撲通一聲」4歲女兒消失！被沖走溺斃蓄水池

狠母天天餵她「汽水」泡奶粉！美4歲女童滿口蛀牙　糖尿病身亡

這職業收入驚人！高手月薪12.6萬　工作內容曝光

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

串連10萬個輝達晶片！　馬斯克擬替xAI打造「最大超級電腦」

外媒大讚：變裝皇后妮妃雅　已成台灣非官方大使

印度新生兒醫院大火！　氧氣瓶「加劇火勢」至少7嬰死亡

祝蘇巧慧當選綠新北主委　陳世軒盼2026良性競爭：民眾黨不會缺席

關山拉力賽爆自撞1死1傷！50歲男卡駕駛座慘死　鎮公所：負責到底

卡古高喊「我是台灣人」！　23字發聲表態：抱歉來晚了

全障運台東代表隊首日即傳捷報　豐田國中邱奇希百米破全國

婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

池晟帶娃胖到85kg！2個月內爆瘦15kg　片場演得太逼真險暈倒

新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

解放軍「機器狗」參加軍演　頂著步槍「衝在最前面」

全家發票「中1000萬」沒人領！　獎金全數充公

火車撞上落軌平台車　運安會查出風險點名鐵道局、台鐵改善

印度女舞者頭頂旗桿卡電線　遭1.1萬伏特電流電擊身亡...

國際熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

9.6萬標下拿破崙生殖器：尺寸如嬰兒手指

妮姬米娜涉攜帶大麻　在阿姆斯特丹機場被捕

首位千禧世代聖人！　教宗方濟各認證了

4年來首度！今年5月才有「第1個颱風」生成

拜登：堅定維護台海和平穩定　需要時會動用武力保護盟友

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫憶機內慘況

最宜居行星找到了！光速飛40年可抵達

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

富士山搭黑幕　陸客出奧招在「布上挖洞」

巴紐「大規模山崩」毀村落　受災數逾4000人

邪教領袖「強吻信徒GG」！騙能重振雄風

更多熱門

相關新聞

火車撞上落軌平台車　運安會查出風險點名鐵道局、台鐵改善

火車撞上落軌平台車　運安會查出風險點名鐵道局、台鐵改善

去年5月9日台鐵行駛嘉義至水上鄉南靖的一列區間車，撞到遺落在軌道上的工程平台車，造成列車損壞，交通部前部長王國材也說出重話，要求摒除便宜行事的習慣。國家運輸安全調查委員會近日公布調查報告，調查出有多項風險，並建議鐵道局落實廠商的工區管理檢查，台鐵公司強化行車人員的訓練等。

擁有這能力「月薪12.6萬」　工作內容曝光

擁有這能力「月薪12.6萬」　工作內容曝光

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫憶機內慘況

新航亂流「傷者集中機尾」！　醫憶機內慘況

大馬：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

大馬：恐怖組織藉線上遊戲招募新血

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

台灣是富國島第2大客源　4個月7萬人次到訪

關鍵字：

新加坡航空SQ321事故強烈亂流東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

即／關山拉力賽再傳意外！自撞電桿1死1傷

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面