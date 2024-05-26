新航「亂流客機」今回到新加坡了！　仍有41人留曼谷治療

▲一名在三美泰席娜卡琳醫院接受治療的澳洲籍傷者接受媒體採訪。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

新加坡航空SQ321班機21日在緬甸上空遭遇強烈亂流，導致飛機瞬間上下升墜，造成1死104傷的慘劇。事故客機26日已經返回新加坡樟宜機場，而傷者中有41人目前仍留在泰國曼谷接受後續治療。

根據《聯合早報》報導，新加坡航空公司證實，發生航空事故的波音777-300ER客機26日上午10時已經從曼谷素萬那普機場起飛，並在當地時間下午1時39分抵達新加坡樟宜機場。

新航指出，客機在返回新加坡之前，該公司已經獲得泰國與新加坡有關機構、調查人員以及飛機製造商的必要許可，同時經過新航的工程與飛行運作團隊確認無安全問題後才起飛。新航也強調，正在全力配合相關當局的調查。

該起事故一共造成1名英國籍老翁心臟病發死亡以及104人受傷，目前仍有41人留在曼谷接受後續治療。泰國曼谷三美泰席娜卡琳醫院26日表示，有14名男性乘客以及19名女性乘客在院內接受治療，共33人。

其中有5人仍在加護病房，分別是3名澳洲人、1名英國人以及1名紐西蘭人。有2名馬來西亞籍乘客25日中午還在加護病房，不過目前已經轉至普通病房。

其餘還有26名傷者，分別是8名英國人、6名澳洲人、5名馬來西亞人、2名菲律賓人、1名美國人、1名紐西蘭人、1名緬甸人、1名冰島人以及1名西班牙人。

除了以上33名在三美泰席娜卡琳醫院治療的病患，新航SQ321事故仍有6名傷者在三美泰素坤逸醫院接受治療、2人在曼谷醫院治療。