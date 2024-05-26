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裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！　網神回超精闢

裝病躲兵役還發IG限動：飆我的演技！　網神回1句超精闢

▲日前有網友自爆裝病躲兵役。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

隨著1年制義務役回歸，部分役男無不想盡辦法躲避「不願役」，卻有網友在IG限動自爆裝病逃兵役，貼文曝光引爆其他網友熱議，還有人問：「這是有辦法抓或舉報的嗎？好扯？」

一名網友在Dcard分享疑似躲兵役的當事人IG限動截圖，當事人寫下：「簡單講解一下，我為什麼會在醫院，我故意在當兵時說有憂鬱傾向又微微自殘。」被輔導長帶去就醫後，又在醫師面前「飆我的演技」。

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當事人還指，「最後醫生就說，其中一個方法就是讓我住滿1個月，就可以用因病沒辦法當兵來躲避兵役了，而且不用教召，所以我才突然在精神病院」。他在另個有自拍照的限動稱，「我被關在精神病院，請大家給我電話號碼，我才能聯絡到你們」。

原Po對此驚呼，「裝病逃兵，還發限動跟大家說，這是有辦法抓或舉報的嗎？好扯？」網友們則分成2派看法，一派認為想躲兵役很正常，並指有不少政治人物、明星不用當兵的理由很瞎。

另一派則酸，「你有沒有想過，他就是腦子不正常才會這樣PO文」、「會po文，就代表他真的蠻應該住院的」、「我當兵的時候鄰兵想逃兵。直接吃屎，但後來沒被退欸」；還有人稱，「他以後可能買保險會有問題，住進精神病院會有紀錄 」。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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