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地方 地方焦點

老鼠害的！新竹香山區停電　1300戶居民遭殃

▲▼鼠害導致新竹香山區停電　1300戶居民遭殃 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹市香山區因鼠害停電，預計今晚20時30分恢復。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹市香山區今（26）日17時02分，因美城9號桿遭鼠害影響，導致香山二次變電所第25饋線跳脫，造成玄奘路、元培街、東香路二段一帶約1300戶停電。

台電表示，下午得知饋線跳脫後，隨即派員進行搶修，預計於今晚20時30分恢復供電。因停電給居民帶來的不便，台電公司也表示抱歉，將加強防護措施以避免類似情況再次發生。

▲▼鼠害導致新竹香山區停電　1300戶居民遭殃 。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼台電人員在電線桿下方找到罪魁禍首。

▲▼鼠害導致新竹香山區停電　1300戶居民遭殃 。（圖／記者陳凱力翻攝）

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