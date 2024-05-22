女警被指下海已社死！警曝「難自清」原因　家人帶她回家保護

▲潘姓女警被檢舉兼差，雖經調查後無兼差事實，但仍因曠職、代簽到、涉及不良場所遭到嚴厲處分。（圖／翻攝臉書）



記者陳凱力／新竹報導

竹北潘姓女警疑似遭內鬥波及，被惡意檢舉「兼差半套店」、「吸毒」甚至還有錄音檔指控「單純就是晚上來兼差，然後就是單純愛打砲」、「那個警察小姐，她是接S是接最多單的」，事發至今調查單位女警都無法找到相關的「兼差」證據，但知情人士透露，女警被流言攻擊的相當低落，不只一次在調查時淚灑現場，很擔心她的心理狀況。

事件曝光後，女警被多次提及「兼差半(全)套店，同仁上門消費才被發現」、「女警一週兼差一次，除了是店內紅牌，還被封為顏值服務雙料冠軍」，甚至有匿名錄音檔直指女警「單純就是晚上來兼差，然後就是單純愛打砲」、「那個警察小姐，她是接S是接最多單的」。

根據縣警局說法，目前的確沒有其他事證可以認定女警兼差，且女警也無相關動機。有員警透露，女警是獨生女，父親為退休刑警，加上她自己理財有道，存款、股票超過百萬，毒品檢驗也呈陰性，根本不像匿名說的「欠很大」。

潘警事發後第一時間從竹北分局偵查隊被調至橫山分局偵查隊，但隨著新聞引爆，流言蜚語越演越烈，警局除了針對出入不當場所、曠職、代打卡記過3次(累積滿3次=一支大過)外，再將潘警拔掉刑警牌。局內同仁說，記大過+拔牌對於這次事件來說是非常嚴厲的懲罰。

▲女警的父親也是退休警，同仁說，潘父雖能了解警界生態，但無法認同惡意檢舉的內容，家人們正研議要對相關媒體提出告訴。（圖／翻攝自警廣通訊）



警局同仁說，潘警在調查期間多次落淚，她說明當天目的確實是訪友，警局也在凌晨4時許在媒體框內發出聲明稿，但無奈輿論已經擴大，根本無法滅火。同仁說，潘警從調至橫山分局後就開始請假，至今同仁都沒有看過她本人，但有聽說，潘女的情緒非常低落，很擔心她會想不開。

員警表示，潘女兼差疑雲真的百口莫辯，要認定兼差很容易，但是要認定沒兼差很難。這起兼差案件是以行政程序在警局內部進行調查，警方也接連調閱10天的路口監視器都沒有看到女警行蹤，若要更精準的則需要手機GPS行動定位，但申請GPS定位就要走刑事程序，需要向檢察官申請核准才能進行調查，調查結果大致需要3天，但麻煩的是，這起案件目前並不符合刑事偵辦原則，所以警局內同仁才同情女警，有冤無處說。

一名同仁也證實，潘警在接受調查時，雖堅持清者自清，但說到委屈處，仍幾度哽咽、幾乎無法說下去，讓現場人員也相當難受。

同仁說，潘警的父親也是退休警察，他深知警界的內部鬥爭，但極度不滿媒體在未有確切證據及未經確實的查證下，大篇幅報導，指女警吸毒、賣淫、甚至意有所指地暗示女警常翹班、代打卡，就是為了去兼差。

▲隨著各項不符合真實的指控慢慢浮出，越來越多同仁為潘警抱不平，認為以毒品、賣淫等指控來攻擊一位女警，實在是太超過。 （圖／翻攝YouTube）

同仁說，潘父非常生氣，這幾天潘警的情緒非常不好，父母親都很擔心她的狀況，已經將她帶回老家休息，根本不敢讓她獨自一個人留在新竹，但相關指控對於一個執法人員來說根本是社會性判死刑，家人似乎在討論要對不實媒體提出告訴，以正視聽。