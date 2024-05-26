退休軍人淪惡狼！隨機攔落單女童載回家　逼看色片逞慾獲緩刑

▲新竹國小女童遭退休軍人帶回家強制猥褻。（示意圖，非本案當事人／CFP）



記者黃資真／新竹報導

新竹一名彭姓退休軍人騎車行經停車場時，見國小女童獨自一人，竟喝令女童上車，帶回家強行撫摸、舔下體猥褻得逞，由於事後彭男與女童家屬達成賠償和解，新竹地院依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判處2年、緩刑5年。

判決指出，2023年12月29日中午12時49分，彭男騎機車行經一處停車場時，見身穿國小運動服的女童獨自步行，突生色心，停車擋在她前方，喝令女童上車，並載往自家客廳。

彭男先撥放色情網站上的兒童猥褻影片給女童觀覽後，再帶到沙發上強行猥褻得逞，完事後才騎車載女童返家。女童到家後隨即向家人告知此事，家人聽聞氣炸報警，警方獲報後於今年1月1日下午持拘票前往彭男家中搜索，查悉上情。

法官審酌，彭男與女童本不相識，隨機見到女童後載到住處，為逞一己私慾，違反其意願強至猥褻，考量彭男犯後坦承犯行，已與女童家屬達成民事和解及給付全部款項完畢，家屬也同意彭男從輕量刑，認彭男應能知所警惕而無再犯之虞，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪，判處2年，宣告緩刑5年，並禁止對受害女童之身體實施危害及為騷擾、接觸、跟蹤之行為，暨應於付保護管束期間內完成加害人處遇計畫（家庭暴力加害人處遇計畫是指對於加害人實施之認知教育輔導、親職教育輔導、心理輔導、精神治療、戒癮治療或其他輔導、治療）。

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