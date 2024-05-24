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獨／控女警下海暗藏驚人計畫！影武者水超深：高招搞臭箭射多人

▲▼新竹市理容院。（圖／記者陳凱力攝）

▲女警因不符合刑事程序無法聲請細胞基地台證據，又因轄區忌諱縣警局無法有積極性調查。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

竹北女警被曝光「兼差半套店」、「吸毒」至今已近4日，期間除了有一段1分多鐘的錄音檔出來指控「…單純愛打砲」、「…接S接最多單的」外，事發仍無其他證據能證明女警兼差。檢警界認為，這次的操作太過「高明」，完全讓女警無法反擊，甚至無法洗脫罪嫌。

20日晚間女警收到上級通知，請她釐清出入不良場所等爭議，此時女警還不知道自己的照片已經被媒體曝光，還能冷靜地向上級說明，直到看到另一篇點名「竹北潘姓女警」、「兼差做S」、「吸毒」的報導，甚至自己的照片都沒有馬賽克後，瞬間情緒崩潰。

潘直問「為什麼可以不經查證就做指控? 」、「為什麼沒有證實就將她的照片公布?」當時全台熱議女警，甚至有成人粉專點名她，可以另闢新路，也有不少有熱度的粉專討論女警。

正因為檢舉到縣警局督察室，又沒有確切事證，所以這起調查才不符合刑事偵辦程序，拿不到可以拍版定案的關鍵證據「細胞基地台軌跡紀錄」。

通訊保障及監察法第 5 條中明文規範，要符合最輕3年以上有期徒刑、內亂、暴動或危及國家安全、貪汙行賄、走私、槍砲等14項要件，才能向檢察官提出聲請，由法官依職權核發。所以，在無更明確事證時，女警案並不符合聲請調閱「細胞基地台」資料。

司法界人士舉例，一位警察到超商偷了一條100元的巧克力，以竊盜罪嫌偵辦為合理，若上升到貪汙罪嫌偵辦就超出合理範圍了。即使警方提出要求，檢察官也不會准，法官也不會同意聲請。

「對方很聰明，知道事證不明確又不想曝光，所以選擇向督察室檢舉，這樣可以搞臭對方，自己又不會曝光。」司法界人士透露，警界鬥爭很常見，地檢署三不五時就會收到檢舉信件；一般檢察官會看檢舉內容，有沒有具名、或是事證明不明確，如果事證不明確，就會傳喚檢舉者前往詳明，但如果事證很明確，即使匿名檢舉，他們也會循線展開調查，一旦調查，就是啟動刑事程序了。

「店(護膚)是新竹市的店，人(潘警)是新竹縣的人，沒槍沒毒又不是重大刑案，沒證沒據要越界辦案，是要(向新竹市警局)宣戰嗎?」一名資深刑警說，警界「跨轄」是大忌，轄區間井水不犯河水是基本尊重，重大案件需要支援也要走程序，不是新竹縣警局隨便帶一隊人就可以去新竹市封店、抓人…所以這起兼差疑雲，新竹縣要跨轄偵辦根本師出無名。

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