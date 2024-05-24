獨／女警被指下海崩潰爆瘦！照片沒馬賽克...痛哭：要怎麼做人

▲新竹縣竹北分局潘姓女警被媒體指控兼差，但至今查無相關證據。（資料圖）



記者陳凱力／新竹報導

竹北潘姓女警疑遭內鬥波及被惡意檢舉，一波波匿名指控，除了「兼差半套店」、「吸毒」甚至有錄音檔指控她「…單純愛打砲」、「…接S接最多單的」，事發至今即使無相關「兼差」證據，但女警早已被「判刑」，身心嚴重受創至今仍無法返回職場。

同仁回憶，20日晚間女警收到上級通知，請她釐清出入不良場所等爭議，當時潘警隨即向長官澄清，自己確實有錯、出入不良場所，但也鄭重澄清「沒有兼差」，指相關指控都是子虛烏有，這時女警只看到一篇篇幅很短、影射她賣淫的報導，此時她情緒尚平穩，還可以生氣要提告媒體。

直到同仁發現另外一篇點名「竹北潘姓女警」、「兼差做S」、「吸毒」，還刊登她未馬賽克的照片後立即拿給潘警，她才情緒崩潰大哭，直問「為什麼，媒體可以不經查證就做指控? 」、「為什麼沒有證實就將她的照片公布?」

▲潘看到媒體未將照片馬賽克就曝光，當場崩潰。（圖／翻攝YouTube）

由於女警不屬於刑事偵辦條件，調查小組無法向檢察官聲請調閱細胞基地台資料，所以女警到底有或沒有，局內也不敢把話說死，只發出聲明表示暫時查無相關事證，但若兼差屬實，將予以汰除。

當時全台都在熱議這起案件，網友、名嘴、媒體的未審先判，雖潘警在外人面前仍做堅強，但與她熟識的同仁都知道，她的情況很不好。局內除了第一時間將她調職外，也預防下令先拔除她配槍資格，之後潘女再被拔除刑警牌，然後就進入休假狀態。考量事態重大，第一時間分局也通知了潘父潘母前往說明。

「她以後要怎麼做人！」潘母得知女兒被公布姓氏、單位甚至未馬賽克的照片氣得大罵，潘父也非常生氣，揚言提告。潘警原本在休假狀態，新聞曝光後先請了3天假，但之後又申請延長休假，至今仍無法返回崗位。休假期間潘警和家人還有到竹北分局，同仁說「她非常憔悴，而且瘦了一大圈」。