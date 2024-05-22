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社會 社會焦點 保障人權

獨／女警半套店兼差驚爆連環扣　自家人曝內鬥：黑函比消夜多

▲獨／極樂竹北「美學會館」爆歇業潮　老司機曝光驚人內幕。（圖／記者陳凱力攝）

▲竹北分局被指是內部黑函嚴重的分局，多位刑警曾不約而同被自家人檢舉。（資料圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力／新竹報導

「女警疑半套店兼差」震驚全台，甚至在老司機圈中驚動武林、轟動萬教。一通匿名檢舉電話幾乎讓竹北女警社會性死亡，線索像擠牙膏般地慢慢出現，事情的真相也逐漸還原，不少資深刑警也發揮偵探腦，抽絲剝繭，認為「兼差案」一環扣一環，「巧合得太過奇怪」。

5月10日新竹市一分局帶隊前往經國路「華麗朵夫」臨檢，員警依流程將現場人員的資料一一抄登進小電腦中，未發現異常後隨即離開；15日一通匿名檢舉電話就打進縣警局督查科，「公務電話記錄簿」紀錄檢舉內容:「竹北某女警疑似在特殊店兼差並吸毒，希望新竹縣督察科能夠進行調查」；20日這起「女警兼差全套」曝光媒體，並開始快速發酵。

事件曝光後，女警遭千夫所指，更多次被提及「兼差半(全)套店，同仁上門消費才被發現」、「女警一週兼差一次，除了是店內紅牌，還被封為顏值服務雙料冠軍」，更甚者，還有匿名錄音檔直指女警「單純就是晚上來兼差，然後就是單純愛打砲」、「那個警察小姐，她是接S是接最多單的」。

▲新竹女警遭檢舉下海，成半套店紅牌。（圖／翻攝自YT、警廣通訊）

▲竹北潘姓女警被指控兼差做半套，但經過多日調查並未有進一步發現，因此不少刑警認為，她是警界鬥爭的犧牲品。（圖／翻攝自YT、警廣通訊）

據了解，這起檢舉疑因臨檢當天有同仁認出潘姓女警，這件事情輾轉經過她曾任職的竹北三民所傳回竹北偵查隊。15日新竹縣警局接獲匿名檢舉後，16日竹北分局督察組隨即展開調查，同時約談潘姓女警說明。

潘警第一時間隨即坦承自己到護膚店訪友，沒想到20日「兼差半套」的新聞登上版面，女警在風口浪尖上，而警局的調查說明「目前尚無證據證明女警有兼職，如查屬實，會予以汰除」似乎沒有讓女警獲得清白，更多的批判是警局包庇、女警欠很大才兼職半套的傳聞，讓女警百口莫辯。

由於店家拒絕提供監視器，因此竹北分局調閱路口監視器，查明10日內都無女警出入的畫面，女警的手機定位同樣沒有相關連結，加上毒品反應陰性、女警的經濟情況等綜合考量，警局認定潘女「純訪友、未兼差」說法。

▲▼潘姓女警化名芊芊兼職做半套店，備註介紹是水汪汪大眼嫩妹 。（圖／翻攝網站）

▲網路流傳一張護膚店班表，但警局內部調查後發現，與女警的行蹤並不相符，因此認為這份班表不足以認定女警兼差。 （圖／翻攝網路）

對於兼差看法，警界與一般民眾不同，大多數資深刑警分析後都認為「女警是內部鬥爭的第一把火」。一名長期偵辦掃黃掃毒的資深刑警L說，「想也知道不可能，賺錢的方式那麼多，她是警察難道不知道涉黃的代價有多大?而且新竹縣市本是一家，都是共同生活圈，根本藏不住秘密，怎麼可能傻到跨個縣市就兼差?」

「指向性的巧合太多，本身就是最大疑點」，明明警局內部調查多日都沒有結果，但是一下錄音檔、一下照片、一下班表的…曾經在竹北分局擔任刑警的Z小隊長說，竹北分局是自己待過「最內耗的單位」，新進員警多、職務調動多、奇葩案件多就算了，最令人受不了的是同仁之間的內部檢舉實在吃不消。Z小隊長憤憤不平的說，自己是刑警，工作就是要掌握地方組織幫派成員與結構，結果莫名其妙被隊內檢舉「和黑道走太近」。

「我辦黑道我能不了解黑道嗎?我要不了解黑道，什麼時候被打包下課都不知道…」，Z刑警最後選擇寧可調到累一點或是升遷展望沒那麼好的單位去，都比留在竹北分局內被自家人消耗好。

▲▼新竹市理容院。（圖／記者陳凱力攝）

▲女警在被檢舉後，網路上陸續傳出護膚店班表、匿名音檔指控、女警吸毒欠錢才兼差、甚至女警多次蹺班去兼差…等說法，刑警認為，一環扣著一環太多巧合反而令人起疑。

同為刑警的M員警也表示，自己也被隊內同仁檢舉過「和黑道走太近」。M氣憤地說，自己原本已經要晉升小隊長了，就在晉升前被長官告知「有同仁檢舉你收受賄絡」，M員警表示願意接受調查以正清白，沒想到「賄賂案」並未啟動調查，最後上級只以「你跟黑道走太近」為由，直接將他調至其他單位。M滿肚子積怨，有苦說不出，莫名其妙被檢舉、莫名其妙被定罪、莫名其妙被調職，他愁苦的說「連喊冤的地方都沒有」。

將較於貪汙、收賄、喝花酒等罪嫌，「與黑道走太近」似乎是一把百試百靈的刀，因為沒有辦法清楚定義什麼叫「走太近」，甚至在公共場合碰到，或是飯局同桌，就可以被有心人指控「走太近」，甚至憑藉一張偷拍的照片，就可以將你定罪。

對於這些資深幹探來說，自家人的刀比外面的刀更兇、更猛，悲慘的是「走太近」考量觀感，調你幾乎不用理由。

不少檢警調人員也證實，警界黑函文化盛行，尤其在某些一級戰區，收同仁黑函比收到同仁請吃消夜還多，每逢升官前，就會有一系列操作。本次竹北女警事件，除了涉及不良場所的潘姓女警記一大過，還有另一名被視為晉升熱門人選的偵查隊長被波及。

▲▼新竹縣警局竹北分局偵查隊長李宗和。（圖／翻攝新竹縣警局）

▲縣警局內同仁證實，竹北分局偵查隊長李宗和將在7月1日公布成績排名第一，若將來有出缺，升遷機會很大。

據竹北分局內表示，原本局內將在7月1日進行考核，若無特殊情況，竹北偵查隊長李宗和應該會在本次考核中確認晉級分數排名第一。偵查隊長再晉升有望為副分局長、縣刑大副大隊長或各科室的副主官。雖然一個蘿蔔一個坑，近期並無空缺出來，但如果未來出現空缺，以考核分數佔80%、主管分數20%來說，李宗和無疑是熱門人選。

李宗和為人並不熱情，同事與接觸者對他觀感不一。局內同事形容「喜歡的喜歡，不喜歡的很不喜歡」，也耳聞本次出包的潘警是李宗和愛將，底下人不滿李宗和對屬下沒有一視同仁，所以潘警護膚店的事情爆了以後，後面又跟著連環爆潘女代打卡、局內同仁上班玩手機…等。

「本次女警個人缺失屬實，但外界無限上綱到警界紀律崩壞，真的大可不必。」一名資深刑警坦承，刑警的工作性質於辦公室內勤不同，他們有很多的時間會在外執勤、甚至佈線，勤務還好說，但是佈線時時間很難掌控，總不能跟線民探到一半、時間到，然後跟對方說再見，很多線索都是時間對了、地點對了、FU對了，對方心防鬆懈了，才能順藤摸瓜，因此隊內雖不會把代打卡視為理所當然，但是對於員警的困難會選擇體諒，且警察工作內容較接近責任制，合理範圍內同仁的確會伸出援手。

事後新竹縣警局也針對代打卡、玩手機進行調查，潘女代打卡一次屬實，李宗和身為上級長官未確實督導，被記申誡2次，而玩手機雖則是2年前的舊照，且該員警當時並非勤務時段，但竹北分局的觀感仍因此一落千丈。

▲▼竹北分局女警。（圖／翻攝YouTube）

▲不少警官都表示，警界內鬥文化嚴重，尤其每到晉升階段，一波又一波的暗箭根本防不勝防，因此看到潘警的遭遇，頗有感觸。

有局內同仁為李宗和緩頰，認為「手心手背都是肉」，偵查隊內將近30名同仁，其中有近一半是年輕同仁，與老一輩的刑警不同，大家少了同甘共苦的默契，年輕同仁很容易在一些事情上看不慣長官，加上近年網路爆料文化盛行，竹北分局的黑函風氣也越來越盛。

對於李宗和，一名長期與他共事的檢察官卻認為，李這個人太過認真，他說一般警官階級大多擔任1-2個所的所長後就會開始升遷，但李宗和足足擔任4個繁重所的所長才升遷，他也是少數自己學習寫聲搜書的所長，且「寫得還很好」。該檢察官說，一般所長要嘛丟給下面人寫，要嘛自己隨便寫寫，所以當看到一張寫得很好的聲搜書，下方還屬名所長的名字時，才特別詢問李宗和，李說自己的確特別花時間學習寫好聲搜書，此舉讓李宗和在幾位檢察官心中獲得好評。

無論如何，警界同仁一致認為，這一次的風波，警局內部應該深刻檢討，是什麼樣的機制或放縱才會讓黑函事件有樣學樣，甚至已經到可隨便帶風向，單位內調查後沒有在最快時間慎重澄清，才會讓外界有遐想空間，風波越演越烈，更迫切的是警界的內部不團結，無疑讓人民對警界執法人員失去了信心。

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