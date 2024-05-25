六龜檨仔腳寶來窯開窯　優質多樣體驗空間帶動寶來觀光發展

▲寶來檨仔腳文化共享空間，25日舉辦「寶來窯首燒暨多功能廣場啟用活動」，素人匠師作品同步展出並有小農市集，此工藝、文化、休閒及美食的據點落成。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

寶來檨仔腳文化共享空間，25日舉辦「寶來窯首燒暨多功能廣場啟用活動」，素人匠師作品同步展出並有小農市集，此工藝、文化、休閒及美食的據點落成，除提供高雄山城地區的各種小農物產、DIY、寶來地區遊程體驗活動外，更把原有「寶來陶、日照染、土窯胖」等獨特的工藝、體驗及物產再次加值升級，標註著寶來地區的嶄新開始。

莫拉克風災後，寶來人文協會以培力的方式，協助居民們學習技能並達到心靈療癒，運用故鄉的自然材料，構築了「檨仔腳文化共享空間」作為居民交流、學習的平台以及對外接觸的窗口，也成為這群居民心靈的城堡。農業部農村發展及水土保持署台南分署，為協助寶來地區之發展，營造更完整的導覽體驗空間，以永續生活設計的理念，將檨仔腳周邊的閒置空間，改造為陶藝製作的寶來窯燒窯區、體驗區及多功能活動廣場等區域，建構成為來訪寶來時遊客必遊的景點。

陶藝家李懷錦老師及執行長李婉玲，於風災後一路陪伴著六龜寶來地區的居民，培養了一群從染布裝飾、杯盤器皿，都由當地媽媽們自己做的「素人工藝師」，透過參與農業部農村再生計畫並由工藝中心輔導其社區工藝，社區工藝持續成長精進，並在2019年獲得台灣工藝研究發展中心頒發「台灣優良工藝品」的認證榮耀；李懷錦老師也傾盡多年對於陶藝及窯燒的知識融合打造了「寶來窯」，希望能奠定寶來南方陶工藝基地的角色與貢獻！

本次活動由參與開窯首燒創作的匠師們及農村水保署李鎮洋署長等人共同舉行開窯儀式，並參觀於百年土角厝內之工藝特展，該展覽係由在地7位匠師結合寶來窯首燒的作品，展期為期一個月；特展將匠師的創作特色理念及作品呈現，周末也安排匠師及工藝師現場與遊客互動，陶藝DIY教學、創作交流與導覽。

農村水保署李鎮洋署長表示，檨仔腳成立十餘年間，不只傳承當地的文化，推動當地的社區發展和經濟振興，不斷地朝向「寶來觀光工藝村」方向邁進，是農村發展的典範；農村水保署台南分署對於寶來窯周邊，銜接原有自然設計的理念，進行周邊空間的加值與優化，希望能讓來訪的遊客有更好的體驗空間，並結合寶來溫泉、花賞溫泉公園、竹林休區賞花及周邊景點，期更進一步帶動農村社區產業與觀光。

檨仔腳文化共享空間執行長李婉玲說，檨仔腳前的芒果樹是寶來人心中共同的記憶，取名檨仔腳文化共享空間，也是希望能把寶來的物產、景點、體驗、文化，還有人心，都匯集起來，在這個空間裡共同呈現。今天寶來窯首燒開窯暨檨仔腳文化共享空間多功能廣場的落成活動，標誌著檨仔腳的嶄新開始，展示了協會對於寶來的特色推廣、工藝文化傳承和發展的堅定承諾。