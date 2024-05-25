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10好友到中部露營「集體中邪」！3人深夜尖叫狂吐　急叩宮廟求救

▲▼露營清晨被呻吟聲吵醒。（圖／Pixabay）

▲有民眾到中部山區露營，卻疑似發生「集體中邪」事件。（示意圖／取自Pixabay）

記者閔文昱／綜合報導

花蓮某國中日前才傳出，有6名學生在畢業旅行看到靈異現象，隨後發生嘔吐昏迷的狀況，疑似「集體中邪」事件。不料近日又傳出，有3名年輕人到中部山區露營，卻出現精神狀態不穩定、尖叫嘔吐眼神怪異等症狀，必須用視訊打給宮廟的宮主來安撫。對此，廟方指出，這可能與打擾到「好兄弟」有關。

根據《三立新聞網》報導，有10多名年輕人17日到台中山區露營三天兩夜。第一天晚上，他們喝酒到深夜，然而到了第二天深夜，其中兩男一女突然出現不舒服的症狀，包括尖叫、手舞足蹈和嘔吐不止，其中一名不會說台語的女子甚至開始用台語交談，看起來極其詭異，於是幾名同伴趕緊透過視訊方式聯繫到宮廟的宮主，並在事後立刻下山到廟裡拜拜。

▲廟方說明，中邪原因可能是「吵到好兄弟」。（圖／翻攝自Facebook／岡山 城隍殿）

▲廟方說明，中邪原因可能是「吵到好兄弟」。（圖／翻攝自Facebook／岡山 城隍殿）

身心科醫師陳長聖表示，這種情況可能是由於物質或心理因素引起的，物質因素包括非法物質或刺激神經的物質，而心理因素可能是集體歇斯底里症狀，這種情況需要到醫院進行進一步的鑑定。而由於事發地點位於偏遠的山區，人煙稀少且非常幽靜，可能會在心理上給人帶來不安。目前，這三名身體不適的年輕人已經恢復正常，但他們表示，暫時不敢再次前往山區。

事實上，花蓮某國中日前也發生類似事件，該國中舉辦4天3夜的畢業旅行，不料旅行的尾聲，學生入住墾丁某飯店，凌晨時分卻有4女1男出現躁動、哭泣、無力、嘔吐、昏厥等情況，隨後被緊急送醫治療，後來又有1名學生出現類似症狀，所幸6人皆意識清楚、並無大礙。

▼花蓮某國中到墾丁畢旅，其中5名國中生疑似集體中邪。（圖／民眾提供）

▲▼墾丁畢旅，5名國中生疑似集體中邪。（圖／民眾提供）

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