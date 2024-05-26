新北男熱炒店喝嗨朝天開槍　子彈飛到對面公寓連破2門！屋主驚呆

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一名男子酒後在一家熱炒店門口喧嘩，為了在朋友面前展現武力，直接拿出一把改造手槍朝天開槍，子彈卻飛到對面公寓，打破玻璃門穿過木質大門，屋主翌日起床發現立即報警，警方調閱監視器循線約談他到案，他自知難逃帶槍到到警局投案，瞎扯槍枝是「死去朋友給的」，警方將調查槍枝來源。

▲子彈射穿民宅玻璃窗及木門 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

據悉，25日凌晨12時許，52歲鍾姓男子與三五好友在新莊區中華路二段的熱炒店吃飯喝酒，酒過三巡，鍾男略有醉意，為了在朋友面前展現武力，直接拿出一把改造手槍對空開槍，隨即跳上停在門口的小客車酒駕逃離現場。

沒想到子彈飛到對面一處公寓，打破玻璃窗穿過木造大門。當日上午11時許，屋主戴男起床發現立即向轄區警方報案，指稱，昨晚半夜聽到一聲鞭炮聲，不以為意，上午起床查看，才發現家裡被開槍，嚇得趕緊報警。

警方調閱周遭監視器，發現鍾男犯行，不到3小時鎖定他的身份，並向新北地檢署聲請搜索票及拘票，沒想到鍾男自知難逃，主動帶著手槍到警局投案，他辯稱當時喝醉才會開槍，對於槍枝來源則避重就輕「死去朋友給的」，

警方將溯源釐清槍枝來源。

▼鍾男帶槍投案 。（圖／記者陳以昇翻攝）