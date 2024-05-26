廖日以掌北市驗光生公會拋4挑戰　賴清德贈「德孚眾望」卷軸祝賀

▲廖日以接掌北市驗光生公會理事長，新任總統賴清德特別致贈祝賀卷軸。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

台北市驗光生公會理事長26日舉行交接暨理監事授證典禮，新任理事長由廖日以接掌，而新任總統賴清德特別致贈賀電外，也準備了寫有「德孚眾望」的祝賀卷軸。廖日以在致詞時，則拋出4大從業人員的挑戰，他承諾會跟大家一起努力解決問題。

台北市驗光生公會新任理事長由廖日以接任，在授證典禮上，賴清德除了致贈賀電外，也準備了寫有「德孚眾望」的祝賀卷軸。廖日以致詞時表示，驗光生公會的宗旨，是本著「合諧、團結、向前走」，期能讓驗光生都能生生不息，他說，他個人感到非常的榮幸，在所有理事的支持下，能從許前理事長的手上，接任第三屆理事長這個棒子，也謝謝許前理事長幫忙奠定了良好的基礎。

不過，廖日以也點出，目前整體大環境的改變和市場的需求，將會面臨幾項挑戰：首先，落日條款即將在115年到來，他說，未來將持續與立管機關及會員商討最大共識，服務會員同步調整為六大行政區，各區域由理監事擔任一位主委丶及二位委員，在地方與會員丶主管機關丶民意代表做連結，服務會員。

廖日以表示，第二個挑戰是，二級醫療材隱形眼鏡項目，應在專業場所販售， 在驗光生全國聯合會的努力下即將推動隱形眼鏡年拋丶月拋販售應檢附「配鏡單亅，確保國人在使用隱形眼鏡上之安全，試行成功後，會積極爭取週拋丶日拋執行。

廖日以指出，第三個挑戰是，門市醫療器材被廣告文宣被罰3萬至100萬元，他承諾，會與主管機關建立好溝通橋樑，並經常舉辦相關繼續教育課程，避免會員誤觸受罰。第四，原「一般配鏡」在當時409立法時，因應仍有可能考照後即失業情況未列入母法，未來在115年1月後，將積極爭取驗光人員唯一配鏡權的修正。

廖日以說，這些都是現在所有從業人員所碰到的一些困難，他會盡個人的力量，和所有的理事一起努力來幫大家解決這些問題，更期望在做所有的貴賓及衛生局的長官們也能給予指導與協助，讓這些問題得到良善的解決，相信困難一定會有，但只要大家一條心，這些問題都可以迎刃而解。