台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

▲桃園市議員凌濤。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

五月天、蔡依林等藝人開演唱會時紛紛表態「我們中國人」，引發國內輿論反彈，總統賴清德今（26日）對此表示，藝人在他人屋簷下，難免有壓力，盼國人諒解。桃園市議員凌濤感嘆，國防是硬實力、演藝文化則是台灣軟實力，賴放火後只會要國人體諒，放任台灣藝人獨自承受壓力，更斥海基會董事長鄭文燦、準副董羅文嘉是薪水小偷不溝通，民進黨持續透過抹黑國會改革轉移賴政府失能焦點，喊話賴清德快清醒，拿出具體解決辦法來。

凌濤說，賴清德總統就職演說呈現「台獨本色」，一連觸發聯合利劍軍演，兩岸緊張情勢升高，台灣重量級藝人包括五月天、蕭敬騰等都受迫表態，兩岸情勢正在具體惡化，執政黨束手無策，甚至還沈浸在抹黑國內在野的國會改革法案？

凌濤說，國民黨一貫的主張是強硬譴責對岸打壓的作為，國防是台灣抵禦侵襲的硬實力，演藝文化則是台灣重要的軟實力，我們所有人理應當國軍及藝人的後盾，然而，賴清德放火之後就讓台灣藝人獨自承受壓力，只能蒼白的回應「盼國人體諒」，他質疑，有關單位到底有沒有掌握？鄭文燦就任海基會、羅文嘉去督軍，2人都自以為還在蜜月期？

凌濤質疑，從國安會、陸委會、到海基會，從第一軌到第二軌對話，到底有沒有溝通？有溝通還發生如此後果就是工作不力，若是沒有溝通就是薪水小偷，執政團隊還有失能，持續透過抹黑在野國會改革當轉移焦點的政治手段。

除譴責對岸作為之外，凌濤也喊話賴清德，兩岸情勢正在快速惡化，人民託付執政權，拜託賴趕快醒醒，不要只有「不捨」，請拿出具體解決辦法來。