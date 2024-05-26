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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

直球對決打破謠言　國民黨推「國會改革真相揭露平台」反擊民進黨

▲▼立法院院會，朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

▲立法院朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查「國會改革法案」，議場內外爆發抗議，民進黨直言將造成「國會擴權」、「侵害人權」。對此，國民黨昨（25日）表示，「國會改革真相揭露平台」上線，從各方向打破謠言，不再讓口號抹黑，忘記改革初衷，國民黨提國會改革法案，為了讓陽光照進國會，杜絕像行政院長蘇貞昌惡意反質詢、總統賴清德擔任市長時不進議會備詢的劣跡。

國民黨於臉書表示，國民黨支持國會改革，追查弊案真相，大家還記得疫苗採購？還記得光電弊案？還記得雞蛋採購？還記得某些官員在立法院公然說謊的樣子嗎？

國民黨表示，國會改革法案就是會了追查弊案、避免官員公然說謊而存在，雖然法案推出後民進黨不斷通過暴力威脅、造謠抹黑的手段，阻饒立法院議事的進行，仍然無法改變人民追求國會改革的決心，故建立「國會改革真相揭露平台」分為四大方向打破謠言。

第一「國會改革法案的精神與效果」

國民黨提到，例如「國情報告制度化」，全因卸任的蔡英文總統，過去曾745天不願面對民眾與媒體；而現任總統的賴清德，過去擔任市長時也有不進議會備詢的劣跡。所以此提案為平衡總統有權無責的制度缺失，讓總統直接面對民意。

▲▼國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

▲國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

例如「藐視國會」，國民黨說，為限制如過去衛福部長陳時中、薛瑞元在國會答詢時，針對高端議題涉及的說謊爭議，或者像行政院長蘇貞昌惡意反質詢。為了杜絕政府人員在國會說謊，讓國會質詢實問實答，公務人員、政府官員不得在國會聽證備詢時說謊、蓄意隱匿，如果確有違法，要經過立委提案連署，並且通過院會決議，由法院判決決定是否成案，且虛偽陳述者，依法追訴其刑事責任，1年以下有期徒刑、拘役，或20萬以下罰金，「一般人」更不受刑事處罰。

▲▼國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

▲國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

第二「符合公開透明的修法時間軸」

國民黨說，網站貼出「國會改革」的時間軸，將3月21排審到5月17日院會的攻防，爭議與時序一次說清楚講明白。

第三「打破造謠抹黑的闢謠專區」

國民黨批評，民進黨不要再造謠！網站上貼出五大謠言，依據《立法院職權行使法》一一破解。例如「國會改革未實質討論」，其實已經通過3場公聽會與1場專報，逐條審查時民進黨提40次散會，究竟誰才不願意討論。

▲▼國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

▲國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

例如「國會改革可以查水表，要求企業與人民交出機密隱私」，真相是涉及法律明定保護之隱私或機密可拒絕證言，且調查專案小組，成員均由立法院各黨團依議會席次比例推派。

▲▼國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

▲國民黨國會改革真相揭露平台圖卡 。（圖／翻攝國民黨網站）

第四「下載闢謠短影音與圖卡」

國民黨表示，將於平台放上各式破解謠言的短影音與圖卡，國民黨強調台灣的未來在大家手中，這是中華民國離國會改革最近的一刻，不該再因政黨的權力惡鬥、推託延遲而錯過。

最後，國民黨強調，對比無意義政治口水、暴力攻擊、口號抹黑式地指責黑箱卻不斷提出散會不願討論，忘記改革初衷，國民黨作為最大在野黨，提出國會改革法案，讓陽光照進國會，以全新的政治面貌追求真相，有真相更民主。

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