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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德喊話諒解藝人　學者批「愚蠢說法」：顯得上街十萬人是笨蛋

▲▼520總統就職典禮,總統賴清德發表就職演說。（圖／記者李毓康攝）

▲總統賴清德（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德520就職演說，兩岸政治矛盾升溫，造成許多台灣藝人表態政治立場，其中更包含五月天、蔡依林，賴清德則喊話，不捨台灣文化工作者在他人屋簷下承受壓力，盼國人給予諒解和體諒。對此，學者李忠憲今（26日）怒批，賴清德這樣講真的很愚蠢，有很多事情當總統是可以不用講，這樣講是否顯得上街頭的十萬人是笨蛋？

針對台灣藝人「表態統一」或發表「我們中國人」，賴清德向民眾喊話說，台灣文化工作者在別人的屋簷下，講什麼內容固然是一回事，但更重要的是，他們的內心想的是什麼，大家應該給予諒解與體諒。文化部則表示，台灣作為一個自由民主國家，最可貴之處就是「從來不會要求任何人對自己的立場表態，更不會讓任何人因為表態或不表態受到政治威脅」。

李忠憲於臉書回應，這些人每個都比大家賺更多錢，物質生活過得比大家好太多，為了人民幣如此作為，大家還要體諒他們什麼？文化部講的就更離譜了，以為台灣跟中國是一樣大的國家嗎？

李忠憲說，一直在問台灣的麥卡錫主義在哪裡？蔡英文卸任沒幾天，10萬人就因為亡國感上街頭，台灣已經快要完蛋了，還要體諒什麼？賴清德還要繼續走蔡英文那種路線嗎？一個極端只會引起另外一個極端，要準備吊路燈的名單了吧。

▼524立院抗議人潮驚人，號稱達10萬人。（圖／民眾提供）

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賴清德李忠憲文化部五月天藝人蔡英文

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