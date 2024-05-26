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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／民進黨地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

▲▼民主進步黨今（26）日辦理全國黨代表暨地方主委選舉黨員投票，黨主席賴清德上午十點，由台南市長黃偉哲、立委委員陳亭妃、郭國文、林俊憲、台南市黨部主委潘新傳及地方黨公職陪同下前往台南市南區南都里活動中心投票所完成投票。（圖／民進黨提供）

▲「親賴系」主委候選人紛紛出線，圖為賴清德返回台南投票。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨兩年一度的地方黨部主委選舉結果今（26日）晚間揭曉，黨內人士指出，根據選舉結果，派系屬性為新系、綠色友誼連線、民主活水、湧言會等「親賴系」主委席次佔據半邊天，而兩年前被視為「最大贏家」的英系席次銳減，另外還有蘇系、正國會等系統則維持穩定。

本屆主委選舉有高達8縣市為同額競選，包括台北市英系主委張茂楠、新北市立委蘇巧慧、桃園市前議員黃傅淑香、嘉義縣黨部評召徐明勲、屏東縣主委羅平道、新竹市市議員施乃如，台東縣為行政院東部辦公室執行長秘書張鈺晨，連江縣是原執行長李哲宇。

在其他出現多強競爭的縣市中，台中市由獲得英系、正國會支持的黨部評召許木桂拿下，台南市由新系立委郭國文出線，高雄市湧言會議員黃文益，宜蘭縣新系前議員邱嘉進，新竹縣竹北市長鄭朝方，苗栗縣新系立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦，彰化縣綠色友誼連線主委楊富鈞成功連任，南投縣綠色友誼連線議員陳玉鈴當選。

此外，雲林縣立委劉建國當選主委，花蓮縣英系主委嚴献宗成功連任，澎湖縣主委顏家康也連任，基隆市前市議員、前立委蔡適應辦公室主任林明智當選，嘉義市平召黃大佑當選，金門縣主委蔡其雍連任。

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