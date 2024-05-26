快訊／民進黨地方主委改選結果出爐　「親賴」盤據半邊天

▲「親賴系」主委候選人紛紛出線，圖為賴清德返回台南投票。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨兩年一度的地方黨部主委選舉結果今（26日）晚間揭曉，黨內人士指出，根據選舉結果，派系屬性為新系、綠色友誼連線、民主活水、湧言會等「親賴系」主委席次佔據半邊天，而兩年前被視為「最大贏家」的英系席次銳減，另外還有蘇系、正國會等系統則維持穩定。

本屆主委選舉有高達8縣市為同額競選，包括台北市英系主委張茂楠、新北市立委蘇巧慧、桃園市前議員黃傅淑香、嘉義縣黨部評召徐明勲、屏東縣主委羅平道、新竹市市議員施乃如，台東縣為行政院東部辦公室執行長秘書張鈺晨，連江縣是原執行長李哲宇。

在其他出現多強競爭的縣市中，台中市由獲得英系、正國會支持的黨部評召許木桂拿下，台南市由新系立委郭國文出線，高雄市湧言會議員黃文益，宜蘭縣新系前議員邱嘉進，新竹縣竹北市長鄭朝方，苗栗縣新系立委沈發惠苗栗辦公室主任陳詩弦，彰化縣綠色友誼連線主委楊富鈞成功連任，南投縣綠色友誼連線議員陳玉鈴當選。

此外，雲林縣立委劉建國當選主委，花蓮縣英系主委嚴献宗成功連任，澎湖縣主委顏家康也連任，基隆市前市議員、前立委蔡適應辦公室主任林明智當選，嘉義市平召黃大佑當選，金門縣主委蔡其雍連任。