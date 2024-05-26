中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

▲監控解放軍共艦畫面。（圖／中華民國海軍臉書）



記者張靖榕／綜合報導

中國23日展開環台軍演，外媒認為，這很可能是一場「封鎖台灣的彩排」，一旦台灣遭到封鎖，半導體供應中斷，全球蒙受的經濟損失估計高達5兆美元（約新台幣161.2兆元）。

彭博社與中央社報導，經濟研究（Bloomberg Economics）地緣經濟首席分析師威爾區（Jennifer Welch）指出，中國此次的環台軍演，「幾乎可以確定是有意模擬封鎖」台灣。威爾區與同事迪皮波（Gerard DiPippo）估算，中國一旦封鎖台灣就是掐住全球半導體絕大部分的供給，經濟損失將高達5兆美元；而他們估算台海5年內爆發重大危機的可能性為25％。

台灣與中國隔海相望，對中方而言，封鎖台灣的軍事危險性遠低於試圖進行棘手的兩棲登陸，而且也可能避免與美國的戰爭衝突。

中國若真的實施封鎖，對全球經濟最大的衝擊就是台積電半導體供應中斷，台灣先進晶片的全球市占率達46％。不只輝達、蘋果等科技龍頭因此受到衝擊，汽車及家用電子產品領域也會遭遇重創，韓國、日本、墨西哥、東南亞與歐盟等，較依賴相關產業的經濟體將受到重大損失。

研究推估，若中國真的完全切斷台灣對外出貨，加上西方對中實施的制裁，封鎖台灣的第一年，全球國內生產毛額（GDP）將降低約5兆美元或5％。

美國GDP首年下降3.3％，中國則是銳減8.9％，而且此假設還是基於台灣、美國及其盟友未增加軍事風險採取報復行動的前提之下。