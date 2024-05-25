「艾維尼」生成延今夜或明晨　下周2鋒面夾擊「雨襲6天」　

▲下周兩道鋒面影響，天氣不穩定，其中下周二、下周三雨最大。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

熱帶性低氣壓受困菲律賓群島，不利結構發展，增強颱風時間延後，氣象署預估今天(25日)深夜到明天清晨將生成今年首颱「艾維尼」，對台灣天氣沒有直接影響。氣象署表示，未來一周天氣不穩定主要是受到兩道鋒面影響，下周二、下周三降雨最顯著，各地有降雨機會，其中西半部有局部大雨或豪雨。

中央氣象署預報員趙竑表示，熱帶性低氣壓目前仍位菲律賓群島裡面，結構沒有發展得很好，增強為颱風的時間點延後，預估最快今天深夜到明天清晨生成今年一號颱風「艾維尼」，路徑沒有太大變化，貼近呂宋島前進後往北和東北朝流球海面前進，對台灣天氣沒有直接影響，下周一到下周三基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島、蘭嶼、綠島會有長浪。

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趙竑表示，明天天氣變化較複雜，今晚到明天上午，台灣海峽側有水氣移入，明天上午之前中部以北、東北部有零星短暫陣雨，東部、東南部、恆春半島整天有不定時短暫陣雨或雷雨，南部則是多雲；中午過後熱力作用加持，各地有午後雷陣雨，要留意短延時強降雨或局部大雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周一鋒面接近台灣附近，趙竑指出，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部則有零星短暫陣雨，午後中部以北、各山區留意短延時強降雨，可能有局部大雨。

趙竑表示，下周二、下周三是鋒面影響最明顯的時間，特別是下周二，西半部、東北部短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有局部大雨或豪雨，東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨；下周三鋒面南壓至南部地區，降雨以中南部、東南部為主，其他地方包括北部、宜花為零星短暫陣雨，這一天鋒面南壓台灣南部，北台灣屬偏涼偏乾的空氣，下周三北台灣高溫下跌5到6度，將降至24到25度左右。

下周四環境轉西南風影響，趙竑表示，迎風面中南部整天有不定時短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周五和下周六又有另一道鋒面接近影響，降雨以西半部、東北部為主，且有雷，東部、東南部為局部短暫陣雨。