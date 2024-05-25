陸網施壓台灣藝人掀「表態潮」　民眾黨：譴責壓迫行為

▲五月天。（圖／翻攝自Facebook／五月天）



記者陳家祥／台北報導

中國官媒央視22日在微博喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」口號，掀起藝人名人轉發並寫下「中國終將實現完全統一」、「台灣必將回歸祖國的懷抱」的表態潮，對此，民眾黨25日聲明，對岸應尊重表演藝術者，不該以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係。

央視微博日前喊出「台灣從來不是一個國家，也永遠不會成為一個國家」，許多台灣明星紛紛轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、楊丞琳、楊宗緯、張韶涵、王心凌等，中國網友甚至列表點名記錄台灣藝人有無發微博表態，也在被點名名單之列的五月天阿信沒有轉發，不過卻在鳥巢演唱會上脫口，「我們中國人，來北京一定要吃烤鴨的」，隨即引起兩岸熱烈討論。

有關近期部分台灣藝人被迫進行政治表態，民眾黨表示，譴責各種壓迫音樂、文化自由空間的行為，呼籲對岸應尊重表演藝術者，不該以政治表忠的方式，破壞兩岸間的關係。

民眾黨說，對岸利用各種文攻武嚇，除了解放軍的圍台軍演，連台灣藝人也被迫表態，此舉無助於雙方堆疊善意，只會讓兩岸民心更加疏離。

民眾黨還呼籲總統賴清德，應以國家利益為優先，竭盡所能保障國人的表演藝術空間，不要讓政治凌駕文化，影響藝人的自由發展。